Fudbaleri Crvene zvezde i Lila igraju revanš meč 1/16 finala Lige Evrope na beogradskoj Marakani.
Ulog je veliki, pa su i tribine stadiona "Rajko Mitić" dobro popunjene.
Prema informacijama iz kluba, utakmici prisustvuje 46.477 navijača, što je rekord sezone.
Podsetimo, pre četiri dana na 178. prvenstvenom večitom derbiju prisustvovalo je oko 42.000 navijača.
