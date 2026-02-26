Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde i Lila igraju revanš meč 1/16 finala Lige Evrope na beogradskoj Marakani.

Ulog je veliki, pa su i tribine stadiona "Rajko Mitić" dobro popunjene.

Foto galerija sa Marakane Foto: Kurir

Prema informacijama iz kluba, utakmici prisustvuje 46.477 navijača, što je rekord sezone.

Podsetimo, pre četiri dana na 178. prvenstvenom večitom derbiju prisustvovalo je oko 42.000 navijača.

Koreografija Delija Izvor: Kurir