Slušaj vest

Prvi meč na Kipru završen je pobedom Rijeke 1:0.

Omonija je povela u revanšu u 13. minutu, a u strelce se upisao Muamer Tanković.

Rijeka je do preokreta i plasmana među 16 najboljih došla golovima Tonija Fruka u 52. i 67. minutu, dok je konačnih 3:1 postavio Danijel Adu Ađej u 79. minutu.

Žreb za narednu fazu Lige konferencija na programu je u petak od 14.00 u Nionu. Rijeka u osmini finala može da igra protiv poljskog Rakova ili Strazbura.

Celje je plasman u osminu finala izborilo pobedom na svom terenu protiv Drite sa 3:2.

U prvom meču u Prištini Celje je slavilo istim rezultatom.

Slovenački tim je poveo u revanšu golom Svita Sešlara u 19. minutu, dok je četiri minuta kasnije rezultat povećao Darko Hrka.

Gosti iz Gnjilana smanjili su u 26. minutu preko Blerima Krasnićija, da bi Sešlar u 43. minutu sa penala bio siguran za vođstvo domaćeg tima od 3:1.

Drita je do kraja uspela da postigne još jedan pogodak, a u strelce se u 51. minutu upisao Albert Dabićaj.

Celje u osmini finala Lige konferencija za protivnika može da ima Spartu iz Praga ili atinski AEK.

Plasman u osminu finala izborila je i ekipa Samsunspora, koja je na domaćem terenu u revanšu pobedila makedonsku Škendiju sa 4:0.

U prvom meču turski tim je na gostovanju slavio sa 1:0.

Turska ekipa povela je golom Olivijea Ntšama u 53. minutu sa penala, a u 71. minutu gol za Samsunspor postiže bivši igrač Crvene zvezde Šerif Endiaje.

U nastavku je golove za domaću ekipu postigao Marijus Muandilmadži u 79. i drugom minutu sudijske nadoknade.

Samsunspor u osmini finala Lige konferencija može da igra protiv Šahtjora iz Donjecka ili Rajo Valjekana.

(Beta)