POGLEDAJTE PRVU REAKCIJU DEJANA STANKOVIĆA: Treneru Crvene zvezde teško pala eliminacija iz Evrope
Fudbaleri Crvene zvezde nisu uspeli da se plasiraju u osminu finala Lige Evropa, pošto su večeras u revanš meču plej-ofa, na svom terenu u Beogradu, posle produžetaka izgubili od Lila 0:2, nakon što je regularni deo utakmice završen 1:0 u korist francuskog tima.
Beogradski crveno-beli su u prvoj utakmici, koja je bila odigrana u Francuskoj, pobedili 1:0, pa su u dvomeču izgubili ukupnim rezultatom 1:2.
Eliminacija je, sasvim očekivano, teško pala Dejanu Stankoviću. Trener Crvene zvezde gotovo sa suzama u očima, krikom je olakšao muku po završetku meča.
