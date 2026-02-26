Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde eliminisani su u šesnaestini finala Lige Evrope.

Zvezda je u revanš meču Lige Evrope poražena od Lila rezultatom 0:2 nakon produžetaka i ukupnim rezultatom 1:2 eliminisana iz daljeg takmičenja. Strelci su bili Žiru u 4, i Ngoj u 99. minutu.

Na konferenciji za medije posle meča govorio je trener crveno-belih Dejan Stanković.

"Pričali smo da očekujem drugačiji Lil, konkretniji i agresivniji. Mnogo direktnih trčanja u prazan prostor. Ostaje žal kada pogledamo četiri poluvremena, tri su bila dobra, jedno i ne. Protivnik se nekad pita. Promenili smo neke stvari za njihove odgovore, u drugom je izgledalo kako smo želeli. Kada saberemo te tri šanse mrtve, jedan gol bi dobro došao. Sam rani primljeni gol da ti skine onako samopouzdanje. Već je 1:1, ima da se igra. Rani gol je uticao da tako izgledamo u prvom poluvremenu.

"U drugom poluvremenu je bilo kako smo želeli, imali smo prilika. Prvo poluvreme su bile duge lopte i poneka neiznuđena neka greška. Produžeci? Mogli smo bolje, ali ne možemo da budemo fenomen prošlog četvrtka, a sad da bacimo sve u vodu. Znali smo protiv koga igramo, pokušavao sam to da prenesem. Moja razmišljanja su da igramo protiv opasnog tima. Moglo je da bude drugačije, navijači nisu odustali do poslednjeg momenta kao i naši momci. Moglo je bolje, moglo je gore.

"Jedna dobra škola, jedan dobar test za Zvezdu. Igrali smo protiv ekipe koja je krenula fenomenalno šampionat, ušli su u krizu. Sve ovo je vredno pohvale. Zdrava i dobra ekipa", rekao je Stanković.

Poređenje sa Milanom i Rendžersom. Šta fali Zvezdi da dobija ovakve dvomeče?

"Fali pobeda. Fali neki gol više. Fali neka sudijska odluka manje. Idemo dalje, to je škola za sve nas. Sutra je već novi dan, kao što sam rekao i posle Lila i posle derbija, Zvezda ima još mnogo utakmica. MIma mnogo ciljeva. Da li žalim za nečim, žalim što nismo prošli, momci su dali više od 100 odsto. Jedna ogromna potrošnja u ovih sedam dana, težili smo ka perfekciji da bude fenomenalno. Bili smo nadomak toga, ali nismo uspeli. Čestitao bih Lilu na ovom revanšu, izgledali su dobro, onda smo okrenuli nadmoć. Smatram da, kao što je kolega rekao, falio je taj neki gol više i ovaj rani gol, možda bi išlo drugačije."

Stanković čestitao Ženesiju i Žiruu, ali nije želeo da kaže šta mu je strelac gola za Lil rekao.

"Mislim da to nije nikakva novost. To nije novost. Imamo pravo uvek kao zvezdaš i kao trener da ćem onapraviti nešto izvanredno. Lil je stvarno dobra ekipa, video sam se sa Žiruom, popričali smo posle. Ovo je bilo teško za njih. Njegove reči su mi jedne od pohvala, znači da smo ih dobro namučili. Ne mogu da prensem kako se izrazio, bilo je vulgarno. Namučili smo jednu ekipu, od četiri poluvremena smo tri bili dominantni. Rekao sam da će promeniti pritisak, da će promeniti ulazak u igru, nekad treba adaptacija. Nismo svi bili u raspoloženju danas, u nekoj energiji. To se dešava, ne može sve da bude perfektno. ..Moje emocije posle poraza kod kuće, to boli. Ne mogu da ostanem u tom raspoloženju i da zaboravim šta smo dobro uradili. Moramo sagledati, potrošili smo se. Isparirali smo jednoj ekipi koja na svakoj poziciji ima top igrača. Mojim momcima kapa dole. Nemam šta da zamerim, greške su deo sporta. Idemo dalje, što pre svarimo, biće lakše, rekao je Stanković na pitanje Kurira.

Pita se i protivnik.

"Ti spremiš utakmicu, minimum dve opcije, je l' tako? I treća ako bude. Bili su hrabri da izlaze sa golmanom, uspeli smo da otkinemo jednu loptu ispred 16 metara. Falilo je par centimetara, imali bismo tu gol. Adaptirali smo se tek u drugom poluvremenu na to iznošenje lopte. Ostali u trci i duelima, prvo poluvreme posle gola su bili agresivni, nadošli su. Videlo se da su prepuni energije i samopouzdanja. Mi smo malo pali posle gola. Uspeli smo da se oporavimo. Drugo poluvreme je bilo dobro, iskorigovali smo ulaz u igru. Stvorili smo dovoljno da damo jedan gol. Morali smo da se odbranimo."

"Utakmice su tu. Oni odgovore na pitanja, ti moraš da promeniš pitanja. Drugačijim sastavom, konstrukcijom, izlazili su na trećeg čoveka stalno. Bili smo agresivni, bio je samo "long bol", duga lopta i druga lopta. Po tome mogu biti zadovoljan, kad se mislilo da nećemo uspeti, dosta dobijenih duela, malo smirenosti u zadnjoj trećini. Ta odluka u zadnjoj trećini, ne mogu da zamerim da se dosta troši. Možda nisi toliko lucidan da doneseš pravu odluku. Nastavićemo da radimo. Mislim da idemo u dobrom smeru. Opet, kažem da je nekad i protivnik zaslužan. Protivnik se nekad pita."

Zašto je zamenio Učenu?

"Mislim da je dosta uticao taj žuti karton, kriterijum suđenja onako... Neću da komentarišem. Kad neko ima toliko iskustvo, neko ko je igrao fudbal kao ja, može da primeti neke stvari koje vi ne možete. To iskustvo pravi razliku sa strane sudija. Zamenio sam zbog žutog kartona, dosta prostora ima, bio sam siguran da bi dobio crveni karton. Isto i Handela, plašio sam se kriterijuma. To je bio moj osećaj da se čeka minimalna greška da budemo kažnjeni. Takav sam utisak imao, po tome sam se vodio i pravio izmene zbog žutih kartona", zaključio je Stanković.