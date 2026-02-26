Slušaj vest

Nemački tim je prolaz dalje praktično obezbedio u prvoj utakmicu u Glazgovu kada je slavio sa ubedljivih 4:1. ; Strelac jedinog gola u večerašnjem revanšu bio je Luk Mekovan u prvom minutu meča.

Dalje je prošao i Ferencvaroš, koji je posle poraza od 1:2 u prvoj utakmici, pobedio Ludogorec na svom terenu sa 2:0. Pobedu Ferencvarošu večeras su doneli Gabi Kanjičovski u 14. i Kristofer Zaharijasen u 30. minutu.

Štutgart i Ferencvaroš će u osmini finala igrati sa Bragom ili Portom.

Posle 2:2 u prvoj utakmici, plasman u osminu finala obezbedio je i Panatikaikos, koji je u gostima posle penala eliminisao Viktoriju Plzenj. Panatinaikos je poveo u devetom minutu golom Tetea, a izjednačio je Karel Spačil u 62. minutu i tim rezultatom je završen regularni deo utakmice, ali i dodatnih 30 minuta.

Sve je rešeno posle penala gde je bio bolji Panatinaikos sa 4:3, a odlučujući gol postigao je srpski fudaler Miloš Pantović. Precizan sa bele tačke za grčki tim prethodno je bio i Filip Đuričić.

Panatinaikos će u osmini finala igrati protiv Midtjilanda ili Betisa.

U osminu finala plasirao se i Lil, koji je u Beogradu pobedio Crvenu zvezdu sa 2:0, posle poraza od 1:0 u prvoj utakmici. Naredni protivnik Lila biće Aston Vila ili Olimpik Lion.

(Beta)

