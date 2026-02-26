Slušaj vest

"Mislim da smo pre svega drugačije ušli u utakmicu. Tamo smo ušli odlično u utakmicu, kupili te jako bitne druge lopte na sredini terena. Danas smo nekako lošije ušli. Naravno, sigurno je i gol doprineo tome da teže igramo i osvajamo teren, da lopta sporije ide nego inače. Ipak, opet se Lil predstavio malo drugačije, sigurno su bili jako motivisani. Velika je žal jer nismo prošli dalje, ali ne treba da bude jer smo dali sve od sebe. Siguran sam da se svaki momak dobro pripremio za utakmicu, da smo uradili sve da prođemo, nažalost nismo i to je fudbal", naveo je Krunić za TV Arena Sport.

Crvena zvezda nije uspela da se plasira u osminu finala Lige Evropa, pošto je u revanš meču plej-ofa, na svom terenu u Beogradu, posle produžetaka izgubila od Lila 0:2, nakon što je regularni deo utakmice završen 1:0 u korist francuskog tima.

Beogradski crveno-beli su u prvoj utakmici, koja je bila odigrana u Francuskoj, pobedili 1:0, pa su u dvomeču izgubili ukupnim rezultatom 1:2.

"Možda su oni bili malo agresivniji. Tamo smo jednostavno bolje igrali. Mnogo smo bili spremniji na druge lopte, mnogo smo više duela osvojili i to sigurno doprinosi samopouzdanju ekipe. A ovako kada primite gol i gubite loptu lako, sigurno da smo psihički pali i nije bilo lako vratiti se", dodao je Krunić.

Krunić je rekao da smatra da fizička sprema njegove ekipe nije bila razlog za primljen gol u produžecima.

"Sigurno nije bilo lako igrati 120 minuta, ali mislim da ove utakmice zahtevaju pojačanu energiju. Mi smo to okej uradili i nosili smo se i u ovim produžecima sa njima. Fizička sprema nije razlog što smo primili gol. Odgovorili smo opet, i u drugom produžetku smo imali neke svoje šanse. Sreća nam je danas okrenula leđa, ali to je fudbal, i moramo da radimo, da verujemo u ono što radimo i da idemo napred", kazao je Krunić.

