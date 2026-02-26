Slušaj vest

Fudbaler Crvene zvezde Timi Maks Elšnik izjavio je da on i njegovi saigrači osećaju veliku žal zbog večerašnje eliminacije u plej-ofu Lige Evropa i dodao da smatra da je njegova ekipa zaslužila da se plasira u osminu finala tog takmičenja.

1/19 Vidi galeriju Foto galerija sa Marakane Foto: Kurir

"Šteta sigurno. Velika je žal za sve nas. Mislim da je ova ekipa zaslužila prolaz dalje, kao i svi navijači, ceo klub. Prvo, hvala svima što su stali uz nas, nije bilo lako na početku ove kampanje, ali mislim da smo se jako dobro pokazali u ovoj sezoni u Evropi. Danas, nažalost, nismo uspeli", naveo je Elšnik za TV Arena Sport.

Crvena zvezda nije uspela da se plasira u osminu finala Lige Evropa, pošto je večeras u revanš meču plej-ofa, na svom terenu u Beogradu, posle produžetaka izgubila od Lila 0:2, nakon što je regularni deo utakmice završen 1:0 u korist francuskog tima.

Beogradski crveno-beli su u prvoj utakmici, koja je bila odigrana u Francuskoj, pobedili 1:0, pa su u dvomeču izgubili ukupnim rezultatom 1:2.

"Loš početak (večerašnje) utakmice, primiš gol na početku pa onda posle ide sve teže. Lil ima dosta kvaliteta. Žao mi je zbog prve utakmice, dosta smo uradili tamo. Trebalo je da konvertiramo još neku priliku u Lilu, gde smo imali još dve, tri lepe situacije, ali to je fudbal. Imali smo i danas, i nekad ide u tvoju stranu, nekad ne ide. Hvala svim navijačima, bili su sjajni", dodao je Elšnik.