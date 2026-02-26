Slušaj vest

Fudbaler Crvene zvezde Miloš Veljković izjavio je da njegova ekipa nije igrala sa potrebnom energijom u večerašnjoj revanš utakmici plej-ofa Lige Evropa protiv Lila i dodao da je francuski tim do pobede u tom duelu i plasmana u osminu finala došao tako što je efikasno koristio svoje šanse.

"Mislim da smo loše ušli u utakmicu. Nismo imali tu energiju. Nismo defanzivno bili blizu njihovim igračima kao u prvoj utakmici u Lilu. Sa loptom nismo odigrali to što smo hteli. Drugo poluvreme je bilo bolje i sa loptom i bez lopte, ali su oni iz malo šansi napravili mnogo. Ostaje velika žal. Probali smo sve, pokazali smo karakter i falilo nam je i malo sreće da damo gol", naveo je Veljković za TV Arena Sport.

Crvena zvezda nije uspela da se plasira u osminu finala Lige Evropa, pošto je večeras u revanš meču plej-ofa, na svom terenu u Beogradu, posle produžetaka izgubila od Lila 0:2, nakon što je regularni deo utakmice završen 1:0 u korist francuskog tima.

Beogradski crveno-beli su u prvoj utakmici, koja je bila odigrana u Francuskoj, pobedili 1:0, pa su u dvomeču izgubili ukupnim rezultatom 1:2.

Strelac prvog pogotka za Lil u večerašnjoj utakmici bio je čuveni francuski napadač Olivije Žiru.

"Žiru je igrač sa velikom klasom i ne treba mu mnogo šansi da da gol. Odigrao je top utakmicu, znali smo šta može", kazao je Veljković.