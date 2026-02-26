Slušaj vest

Fudbaleri Genka plasirali su se večeras u osminu finala Lige Evropa, nakon što su u revanšu plej-ofa posle produžetaka odigrali nerešeno 3:3 sa zagrebačkim Dinamom.

Prvi meč u Zagrebu završen je pobedom belgijskog tima sa 3:1, a u regularnih 90 minuta revanša Dinamo je slavio istim rezultatom.

Foto galerija sa Marakane Foto: Kurir

 Dinamo je poveo u drugom minutu nadoknade prvog poluvremena golom Monsefa Bakrara, a izjednačenje Genku donosi Jira Sor u 51. minutu.

Usledila su dva pogotka Luke Stojkovića u 57. minutu sa penala i u 75. minutu, čime je Dinamo izborio produžetke.

Genk je u produžetku smanjio rezultat u 101. minutu preko Ita Džunje, a dva minuta kasnije Dinamo ostaje sa igračem manje, pošto je direktan crveni karton posle gledanja VAR-a dobio Stojković.

Belgijski tim je do izjednačenja stigao u 113. minutu golom Dana Hejmansa.

Plasman u osminu finala Lige Evropa ranije danas su izborile ekipe Lila, Ferencvaroša, Panatinaikosa, Štutgarta, Bolonje, Selte i Notingem Foresta.

Žreb za narednu fazu Lige Evropa na rasporedu je u petak od 13.00, a Genk za moguće rivale ima Frajburg ili Romu.

Delije i igrači Crvene zvezde posle eliminacije iz Evrope