Nemanja Radonjić se oglasio posle poraza Crvene zvezde od Lila i ispadanja iz Lige Evrope.
NEMANJA RADONJIĆ SE OGLASIO POSLE BOLNE ELIMINACIJE ZVEZDE IZ EVROPE! Klub ga suspendovao, a on poslao JASNU PORUKU nakon tragične noći na Marakani! (FOTO)
Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su od Lila na Marakani rezultatom 0:2 i posle produžetka okončali su svoju evropsku misiju za ovu sezonu.
Nije uspela četa Dejana Stankovića da izbaci francuski tim i neuspeh je zaboleo navijače, ali i Nemanju Radonjića, fudbalera kog je klub suspendovao.
Foto galerija sa Marakane Foto: Kurir
Oglasio se Radonjić posle eliminacije crveno-belih iz Evrope i na svom Instagram profilu napisao je jasnu poruku:
- Gde god da si ti igrala, tu smo bili mi. Idemo po titulu - poručio je Radonjić uz fotografiju koreografije Delija.
Foto: Printscreen / Instagram / n.radonjic7
Da li će Crvena zvezda vratiti Nemanju Radonjića u tim u nastavku sezone, ostaje da se vidi...
