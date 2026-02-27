Slušaj vest

Nije uspela Crvena zvezda da se plasira u osminu finala Lige Evrope pošto je posle produžetaka poražena od Lila na Marakani sa 2:0.

Ovaj poraz zaboleo je sve u Zvezdi, od navijača, preko stručnog štaba i čelnika kluba, pa sve do igrača od kojih mnogi nisu mogli da sakriju emocije.

Neuspeh je posebno teško pao Radetu Kruniću koji je sa kapitenskom trakom oko ruke po završetku meča došao do severne tribine i u očaju je čak i zaplakao.

Rade Krunić zaplakao ispred severne tribine posle meča Crvena zvezda - Lil Foto: Printscreen / Twitter / FK Crvena zvezda

Nije mu bilo lako, a Crvena zvezda je podelila ovaj video koji je obišao Srbiju, uz jaku poruku:

- Nema velike lubavi bez velike radosti, aii i bez velike patnje. E, to vam je Crvena zvezda - napisali su iz Zvezde.

