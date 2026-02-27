Slušaj vest

Nenad Peruničić, legendarni rukometaš Crvene zvezde pratio je meč na stadionu "Rajko Mitić" i naravno posle duela nije imao razloga za zadovoljstvo.

U izjavu za Sportski žurnal izneo je viđenje utakmice:

- Pribojavao sam se revanša. Koliko god da je Lil u krizi, prošle sezone ovaj tim je bio treći u prvenstvu, sad je šesti. Francuski tim ima Žirua, igra visoke klase, bez obzira na godine. Znao sam da će reagovati posle loše prvog meča, pogotovo što su pobedili u prvenstvu i došli sa većim samopouzdanjem u Beograd - rekao je Peruničić.

Foto galerija sa Marakane

Jedan detalj je posebno naglasio.

- Ušli smo bojažljivo u meč, plašio sam se euforije, bekovi su bili nesigurni, Rodriga je bio na pola metra rukom od Žirua, morao je da mu puca u rame. Nije smeo takvom igraču da dozvoli da ima mogućnost da glavom uputi udarac iz neposredne blizine.

foto08-news1-ana-paunkovic.jpg
Foto: Ana Paunković

Zamera čuveni Perun igračima...

- Da se izašlo ratnički, da su satrli i sebe i protivnika, ne bi im bilo žao eliminacije, ovako čini se da nisu bili dovoljno u utakmici. Propuštena je velika prilika za prolaz dalje.“

