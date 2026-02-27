Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su od Lila rezultatom 2:0 posle produžetka i eliminisani su iz Lige Evrope.

Foto galerija sa Marakane Foto: Kurir

Bio je ovaj bolan poraz za sve u Zvezdi, a bivši đak omladinske škole FK Partizan, Jovan Nišić, analizirao je ovaj meč putem svog profila na društvenoj mreži "X".

- Zvezda je u prvom meču svojim presingom iznenadila Lil. Večeras je Ženesio uradio domaći i spremio rešenja. Golman kao +1, rotacije veznih fudbalera i igra na trećeg čoveka, i Žiru kao neko ko može da zagradi i zadrži loptu i reši visoki presing rivala. Sve u jednom klipu - napisao je Nišić i ostavio snimak ispod, koji i sami možete da pogledate.

Nišić je trenutno u Lokomotivi iz Taškenta u Uzbekistanu, a tokom karijere igrao je za klubove poput Teleoptika, Voždovca, francuskog Paua, Borca iz Banjaluke i Radničkog iz Niša.

Da li se slažete sa ovom analizom Jovana Nišića? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...

 BONUS VIDEO:

Delije i igrači Crvene zvezde posle eliminacije iz Evrope Izvor: Kurir