Bio je ovaj bolan poraz za sve u Zvezdi, a bivši đak omladinske škole FK Partizan, Jovan Nišić, analizirao je ovaj meč putem svog profila na društvenoj mreži "X".

- Zvezda je u prvom meču svojim presingom iznenadila Lil. Večeras je Ženesio uradio domaći i spremio rešenja. Golman kao +1, rotacije veznih fudbalera i igra na trećeg čoveka, i Žiru kao neko ko može da zagradi i zadrži loptu i reši visoki presing rivala. Sve u jednom klipu - napisao je Nišić i ostavio snimak ispod, koji i sami možete da pogledate.

Nišić je trenutno u Lokomotivi iz Taškenta u Uzbekistanu, a tokom karijere igrao je za klubove poput Teleoptika, Voždovca, francuskog Paua, Borca iz Banjaluke i Radničkog iz Niša.

