Generalni direktor FK Crvena zvezda Zvezdan Terzić oglasio se dan posle utakmice sa Lilom.

Fudbaleri Crvene zvezde nisu uspeli da se plasiraju u osminu finala Lige Evrope, pošto su u Beogradu posle produžetaka i 120 minuta fudbala poraženi od predstavnika Francuske rezultatom 2:0.

zvezda-prozivka-567066.JPG
Propuštena prilika - Zvezdan Terzić Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/2026

U prvoj utakmici u Lilu, crveno-beli su slavili rezultatom 1:0.

- Crvena zvezda je i revanšom protiv Lila pokazala da raste kao klub i da postaje sve konkurentnija u Evropi i protiv klubova iz najjačih liga petice. Malo je nedostajalo. Bila je to rovovska borba gde su detalji odlučivali. Oni su svoje polušanse sinoć iskoristili, mi svoje nismo. Možda smo svoju šansu propustili u prvoj utakmici u Francuskoj kada smo bili mnogo dominantniji nego naš protivnik sinoć, ali tu izvanrednu igru nismo materijalizovali na način kako smo morali. Ukupan rezultat od 2:1 za Lil posle produžetaka, ne oslikava realan odnos snaga u dve odigrane utakmice - rekao je Zvezdan Terzić, a onda nastavio:


- Želim da se zahvalim Dejanu Stankoviću i njegovom stručnom štabu, kao i svim našim igračima na svemu što su prikazali u ovom dvomeču. Posebno hoću da se zahvalim našim vernim navijačima koji su u četiri dana dva puta napunili našu Marakanu i time na najbolji način pokazali koliko veruju u ovo što radimo. Okupiti 90.000 ljudi u dve utakmice u četiri dana može samo Crvena zvezda.

Zvezdan Terzić Foto: Fk Crvena Zvezda, Starsport©

Krivo je generalnom direktoru Crvene zvezde što klub neće igrati u osmini finala Lige Evrope.


- Ostaje žal. Imali smo šansu da se plasiramo u osminu finala Lige Evrope. I ostaće da nas boli jer smo to zaslužili. Ali Crvena zvezda i svi naši navijači treba da budu ponosni na evropsku sezonu koju smo imali. Utakmice protiv Seltika, Porta, Steaue, Lila, Šturma, Malmea, Selte, i opet dvomeč protiv Lila su pokazale da Crvena zvezda igra ozbiljan evropski fudbal - jasan je Zvezdan Terzić koji je nastavio:

- Pokazali smo da iz sezone u sezonu pravimo sve jači tim, stvaramo sve jači klub. I taj zamajac se ne može zaustaviti. Okrećemo se osvajanju nove duple krune i pripremama za kvalifikacije za novu Ligu šampiona gde ćemo učiniti sve da budemo još konkurentniji, a naši navijači još srećniji.

zvezda-prozivka-567146.JPG
Zvezdan Terzić
zvezda-prozivka-567066.JPG
Vasilije Kostov u dresu FK Crvena zvezda

Zvezdan Terzić, Crvena zvezda, 80. rođendan Izvor: Kurir