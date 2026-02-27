Slušaj vest

Posle uvodne posete Ubu i sastanka sa predstavnicima Fudbalskog saveza Regiona zapadne Srbije, delegacija Fudbalskog saveza Srbije, predvođena predsednikom Draganom Džajićem i generalnim sekretarom Brankom Radujkom, nastavila je seriju radnih sastanaka sa regionalnim savezima. Druga stanica bila je Fudbalski savez Vojvodine u Novom Sadu.

Tim FSS, koji su činili direktori sektora za strategiju i razvoj, pravne i finansijske poslove, ljudske resurse, medije i marketing, IT i administrativnu podršku, u novim prostorijama FS Vojvodine naišao je na srdačan prijem domaćina. Delegaciju FSV predvodili su predsednik Dragan Simović, potpredsednici Goran Drača i Dragoljub Zbiljić, član IO Zoran Šćepanović, generalni sekretar Dragomir Tanović i Dejan Santrač.

BRANKO RADUJKO, PRVI OPERATIVAS SRPSKOG FUDBALA OTVORENO O TRENUTNOJ POZICI SRPSKOG FUDBALA I JASNO DEFINISANIM VCILJEVIMA DO 2030. GODINE

U ambijentu koji predstavlja svojevrsni vremeplov velikih rezultata i legendi vojvođanskog i srpskog fudbala, održan je višečasovni sastanak na kome su obrađene ključne teme razvoja sistema na svim nivoima.

Poseban akcenat tokom sastanka stavio je generalni sekretar FSS Branko Radujko, govoreći o trenutnoj poziciji srpskog fudbala i jasno definisanim ciljevima do 2030. godine.

Radujko je istakao da se srpska liga trenutno nalazi na 25. mestu u Evropi, uz ambiciju da u naredne četiri godine bude među 15 najboljih. Jedan od ključnih ciljeva je i veće prisustvo klubova na međunarodnoj sceni.

– Danas imamo jednog predstavnika u Ligi Evrope. Cilj je da svake sezone imamo tri ili četiri kluba u evropskim takmičenjima – naglasio je generalni sekretar.

Kada je reč o reprezentativnom fudbalu, Srbija je trenutno 20. na UEFA, odnosno 39. na FIFA listi, a strateški cilj je plasman među 16 najboljih selekcija sveta do 2030. godine.

Posebno je ukazano na potrebu jačeg prisustva srpskih igrača u najjačim evropskim klubovima. Trenutno samo šest srpskih fudbalera nastupa u Ligi šampiona (standardnu rolu ima samo Aleksandar Stanković koji je se fudbalski oblikovao daleko od Srbije), dok je cilj da ih u naredne četiri godine bude najmanje 28 sa značajnim ulogama u svojim timovima. Istovremeno, broj srpskih igrača u pet najjačih evropskih liga treba da poraste sa sadašnjih 26 na najmanje 45, uz mnogo veći broj standarnih prvotimaca.

Radujko je kao upozorenje naveo primer Mađarske, kojoj je nakon zastoja u reformama bilo potrebno čak 45 godina da se vrati na konkurentan nivo, ističući značaj blagovremenih i sistemskih promena.

Govoreći o trenerskom kadru, ukazano je da srpski stručnjaci danas rade u Turskoj, Grčkoj, Austriji, SAD i Ujedinjenim Arapskim Emiratima, ali da je neophodno stvoriti uslove za veći ugled i stabilnost struke. Posebno zabrinjava podatak da trener u proseku na klupi srpskog kluba ostaje svega 153 dana, dok je taj period u pojedinim (uporedivim) evropskim zemljama tri do četiri puta duži.

Važna tema bila je i dijaspora kao veliki razvojni potencijal srpskog fudbala. Istaknuto je da savremeni međunarodni fudbal pokazuje koliko su igrači koji odrastaju i razvijaju se u inostranstvu značajan resurs, te da je u tom segmentu već pokrenut sistemski rad koji će u narednom periodu biti dodatno unapređen.

Kada je reč o domaćem takmičenju i reformama, Radujko je naglasio da nema prostora za strah od takozvane „beogradizacije“, jer je jedini kriterijum za učešće u elitnom rangu ispunjavanje jasno definisanih standarda.

– Srpski fudbal više ne sme da robuje ideji da neki klub mora da ostane u ligi. Opstanak mora da bude rezultat kvaliteta i ispunjenih uslova, jer samo takav sistem donosi korist klubovima, takmičenju i fudbalu u celini – poručio je generalni sekretar FSS.

Radni sastanak u Novom Sadu potvrdio je zajedničku opredeljenost Fudbalskog saveza Srbije i regionalnih saveza ka sistemskom razvoju, jačanju infrastrukture, podizanju kvaliteta takmičenja i stvaranju stabilnih osnova za nove sportske rezultate srpskog fudbala u godinama koje dolaze.

KONTINUITET KAO PUT RAZVOJA: PRIMER GRAFIČARA

Govoreći o neophodnosti većeg poverenja u trenersku struku i potrebi za stabilnošću u radu klubova, generalni sekretar FSS Branko Radujko istakao je pozitivan primer FK Grafičar, koji je upravo produžio ugovor sa šefom stručnog štaba Markom Neđićem.

Neđić se na klupi Grafičara nalazi već četiri godine i tri meseca, što predstavlja redak primer kontinuiteta u domaćem fudbalu, posebno u kontekstu podatka da treneri u srpskim klubovima u proseku ostaju na funkciji svega 153 dana.

Radujko je ocenio da odluka rukovodstva Grafičara predstavlja odličan potez koji pokazuje strateško opredeljenje za dugoročan rad, razvoj igrača i stabilan sportski sistem.

Istaknuto je da bi sličan pristup trebalo da postane praksa i u ostalim klubovima Super i Prve lige Srbije, jer je stabilnost struke jedan od ključnih preduslova za podizanje kvaliteta takmičenja i ukupnog nivoa srpskog fudbala.

APEL ZA ODGOVORNIJU KOMINIKACIJU: U PLANU PR KODEKS ZA KLUBOVE

U okviru razgovora o unapređenju ugleda domaćeg takmičenja, generalni sekretar FSS Branko Radujko posebno je naglasio značaj izgradnje pozitivnog imidža Super lige i Prve lige Srbije.

Radujko je uputio apel klubovima da se uzdrže od ishitrenih i nepromišljenih saopštenja nakon spornih situacija, jer takve reakcije često narušavaju kredibilitet takmičenja i šalju negativnu sliku o srpskom fudbalu u javnosti i inostranstvu.

– Svi smo deo istog sistema i svaka javna poruka utiče na ugled takmičenja u celini. Kritika je legitimna, ali mora da bude odgovorna, argumentovana i u granicama koje ne narušavaju integritet fudbala – istaknuto je tokom sastanka.

Kao jedan od konkretnih koraka u tom pravcu, pokrenuta je inicijativa za uvođenje PR kodeksa za klubove Super lige i Prve lige Srbije. Ovim dokumentom bi se jasno definisali standardi javne komunikacije, odnosno okvir u kom je dozvoljeno reagovanje u osetljivim situacijama.

Planirano je da kodeks precizira granice dozvoljene javne reakcije, ali i da jasno utvrdi posledice u slučaju njihovog kršenja, sa ciljem zaštite integriteta takmičenja i unapređenja ukupne slike o srpskom fudbalu.

SRPSKE SUDIJE U EVROPSKOM VRHU – PONOS I FSS I FS VOJVODINE

Govoreći o ukupnom položaju srpskog fudbala u evropskim okvirima, generalni sekretar FSS Branko Radujko posebno je pohvalio sudijsku organizaciju, ističući da srpske sudije nikada nisu bile bolje pozicionirane na UEFA listama.

Srbija trenutno ima predstavnike u svim najvišim kategorijama: Srđana Jovanovića i Jelenu Cvetković u Elitnoj grupi, Nenada Minakovića, Miloša Milanovića, Marinu Živković, Jelenu Međedović i Milicu Milovanović u Prvoj, a Novaka Simovića, Pavla Ilića i Danila Nikolića u Drugoj grupi.

Radujko je istakao da ovakav status predstavlja potvrdu kvalitetnog rada, kontinuiranog usavršavanja i profesionalnog odnosa srpskih arbitara, ali i značajan doprinos ugledu srpskog fudbala na međunarodnoj sceni. Naglašeno je i da podizanje kvaliteta suđenja na evropski nivo direktno utiče na razvoj igrača, jer im omogućava da se u domaćim takmičenjima naviknu na kriterijume i intenzitet koji ih očekuju na međunarodnoj sceni.

Posebne pohvale upućene su i Fudbalskom savezu Vojvodine, s obzirom na to da od sudija koji se nalaze u UEFA grupama značajan broj dolazi sa teritorije ovog regiona, odnosno iz Novog Sada i Lovćenca.

PRIVATNE INCESTICIJE KAO OSNOVA ODRŽIVOG RAZVOJA KLUBOVA

Tokom razgovora o dugoročnoj stabilizaciji sistema, generalni sekretar FSS Branko Radujko posebno je apostrofirao značaj privlačenja privatnog kapitala u domaće fudbalske klubove kao ključnog preduslova za njihov održivi razvoj.

Radujko je istakao da savremeni evropski fudbal počiva na stabilnim poslovnim modelima i odgovornom upravljanju, te da je neophodno stvoriti ambijent u kom će klubovi biti privlačni za privatne investitore, partnere i sponzore.

Cilj je da klubovi postepeno grade finansijsku održivost kroz privatne investicije i tržišne prihode, kako bi se smanjila zavisnost od javnih sredstava.

Ovakvo opredeljenje obezbeđuje da državni resursi u budućnosti budu usmereni pre svega na razvoj fudbalske infrastrukture i izgradnju modernih trening centara i razvojnih akademija, umesto na finansiranje tekućih troškova klubova.

Na taj način stvorili bi se stabilni uslovi za kvalitetniji rad, sistemski razvoj mladih igrača i dugoročni napredak srpskog fudbala, uz istovremeno podizanje profesionalnih standarda u upravljanju klubovima.

GOST IZNENAĐENJA, MILOŠ KRASIĆ I POKLONI KOJI BUDE USPOMENE

Pred kraj sastanka domaćin se potrudio da priredi prijatno iznenađenje delegaciji Fudbalskog saveza Srbije. Predsednik Dragan Simović „predstavio“ je Miloša Krasića, bivšeg asa i reprezentativca Srbije, jednog od onih čija bogata karijera krasi zidove nove kuće fudbala FSV u Novom Sadu. Usledili su pokloni, svakako originalni, jer su predsednik Dragan Džajić i Miloš Krasić dobili slike iz perioda kada su branili boje istog kluba, Bastije sa Korzike. Specijalni poklon dobio je i prvi operativac FSS Branko Radujko – loptu sa kojom se igra predstojeće Prvenstvo sveta u SAD, Kanadi i Meksiku.

