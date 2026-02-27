Slušaj vest

Još otkad se pre 13 meseci vratio u voljeni Santos, jedan od najboljih fudbalera svih vremena Nejmar imao je za cilj da zavredi poziv selektora Karla Anćelotija za Mundijal, ali su ga povrede sprečavale da u četvrtoj deceniju života pokaže sav potencijal.

Malerozan početak godine i jednomesečna pauza zbog povrede kolena uticale su da bivši as Barselone i PSŽ-a znatno umanji šanse da se nađe među putnicima za Mundijal, ali je noćašnja utakmica protiv Vaska da Game razuverila kritičare.

U prvoj utakmici Serije A po povratku na teren posle višenedeljne pauze Nejmar je postigao dva gola u pobedi Santosa nad velikanom iz Rija 2:1, a golovi su padali u 25. i 61. minutu.

Nejmar je najpre sredinom prvog poluvremena odlično otvorio stopalo i udarcem iskosa u dalji ugao matirao čuvara mreže Vaska, koji je do poluvremena uspeo da izjednači rezultat.

Pobeda je usledila sredinom nastavka igre kada je Nejmar sa leve strane izveo odličan lob za veliko slavlje Santosovih navijača čiji tim je tek u četvrtom kolu zabeležio prvi trijumf u ligi.

Ostaje da se vidi da li je ovo samo trenutni povratnički blesak Nejmara ili uspon forme koja bi trebalo do leta da dosegne vrhunac.

Naredni meč Santos će odigrati tek 11. marta na gostovanju Mirasolu.

