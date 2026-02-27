Slušaj vest

Ima za čim da žale svi u FK Crvena zvezda posle eliminacije iz Lige Evrope, u šesnaestini finala posle dvomeča sa francuskim Lilom.

Od uprave, generalnog direktora, predsednika, trenera, stručnog štaba, fudbalera do navijača. Propuštena je lepa prilika da se napravi ozbiljan rezultat u Evropi.

Fudbaleri Crvene zvezde posle elimacije od Lila u Ligi Evrope 2026 Foto: Pedja Milosavljevic/Starsport.rs/2026 Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Dva Zvezdina lica

Fudbaleri Crvene zvezde odigrali su taktički besprekoran prvi meč u Lilu, kada je trener Dejan Stanković iznenadio francuski tim i zasluženo slavio rezultatom 1:0. Međutim, bilo je iluzorno očekivati da će Francuzi doći sa belom zastavom u Beograd. Danima su najavljivali da stižu u Srbiju sa samo jednim ciljem, da se bore i pobede, te upišu prolaz u narednu rundu Lige Evrope. A, dva puta da se iznenadi jedan tim na isti način, ne ide.

Možda je Dejan Stanković mogao da nešto promeni u startnoj postavi za revanš utakmicu, da počne sa Markom Arnautovićem i Timijem Maksom Elšnikom, ili sa četvoricom pozadi... Ali, lako je pametovati posle bitke. Jasno je bilo i treneru Crvene zvezde posle utakmice da je neke stvari mogao da uradi drugačije. Ali, nije.

Dejan Stanković posle eliminacije od Lila u Ligi Evrope 2026 Foto: Pedja Milosavljevic/Starsport.rs/2026 Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Ono malo što sreću kvari

Fakat je da se Crvena zvezda nije osramotila protiv Lila u dve utakmice, u tri utakmice pobedila ga je dva puta, međutim isto tako je činjenica da ostaje opor i gorak ukus u ustima posle ovakve eliminacije. Tražio je Dejan Stanković veliko strpljenje od svojih igrača u revanš utakmici. Međutim, desio se crveno-belima rani gol, u 4. minutu. Tada je prvo pogrešio Nair Tiknizjan što loptu nije izbio u aut, umesto u noge igraču Lila. Onda je Olivije Žiru pokazao koliko je namazan centarfor, čak iako ima 40 leta, postavio je lakat Rodrigau, dobio delić prostora što je bilo dosta za pogodak i ulazak vode u uši igračima Crvene zvezde, na samom početku utakmice.

A, dalje, sve je išlo na vodenicu ekipi Lila. Celo prvo poluvreme Crvena zvezda je bila u grču, malo je prodisala u drugom delu kada su ušli pomenuti Arnautović i Elšnik. Ipak, svaku dobru priliku crveno-beli nisu umeli da realizuju. A, to se skupo plaća u ovakvim utakmicama. Nisu naučili ništa iz prvog meča, i tada su se propisno ispromašivali.

1/19 Vidi galeriju Foto galerija sa Marakane Foto: Kurir

Faktor Rade Krunić

Valja pomenuti i činjenicu da je ovo bila treća utakmica jakog intenziteta za igrače Crvene zvezde u svega nedelju dana. Videlo se da su mnogi potrošeni do maksimuma, pre svih Rade Krunić i Jung Vu Seol. Šteta je što igrač kvaliteta Krunića nema partnera na kojeg može da se osloni, jer kad njega udvoje i pritisnu, Zvezda ulazi u ozbiljan problem na sredini terena.

Crveno-beli su odigrali 300 minuta, nije to malo. Ali, treba biti pošten, isto se može reći i za igrače Lila. I oni su imali istovetan raspored. Međutim, tu je ključ i razlika. To je ono što razdvaja Crvenu zvezdu od timova iz tzv. "liga petice". Videlo se to sinoć protiv Lila, kao i protiv Selte.

Rade Krunić na utakmici Crvene zvezde i Lila u Ligi Evrope 2026 Foto: Pedja Milosavljevic/Starsport.rs/2026 Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Roster dva tima

Lil ima daleko širi roster kvalitetnih igrača, nego Crvena zvezda. Jeste, tačno je imali su nekoliko povređenih van tima, ali i spremne zamene istog kvaliteta. To se ne može reći za prvaka Srbije. Zbog žutih kartona nije igrao Vladimir Lučić. I dalje je nemoguće nadomestiti izostanak Mirka Ivanića, ali i suspendovanog Nemanje Radonjića. Zatajila je Zvezda na krilnim pozicijama.

Daglas Ovusu nije opravdao minutažu, bio je nesnađen, kao izgubljen u vremenu i prostoru, kao da nije znao gde se nalazi. Dok su Vasilije Kostov i Aleksandar Katai ipak pre vezni, a ne krilni fudbaleri. Nije Zvezda imala igrača koji bi mogao da reši situaciju "jedan na jedan", probije po boku, uputi centaršut za gol ili da pravovremen pas u prostor.

Vasilije Kostov na utakmici Crvene zvezde i Lila u Ligi Evrope 2026 Foto: Pedja Milosavljevic/Starsport.rs/2026 Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

A, da se deca ne prodaju odmah

Treba neke stvari da budu jasnije i sektoru koji vodi klub, sportskom menadžmentu pre svih. Možda je za rezultat u Evropi potrebno da se promene neke stvari. Da momci koji vole i osećaju klub ostanu u prvom timu makar dve godine. Da se tim gradi oko njih. Da se dodatno ojača sportski sektor, da se ne bi došlo u situaciju kao pred Lil, gde nedostaju neki mnogo važni igrači koji bi mogli da odgovore adekvatno na zadatke u ovakvim situacijama.

Vremena sada ima. Prolećni deo sezone Crvena zvezda će provesti u vidanju evropskih rana, a onda u pohodu na odbranu oba trofeja u Srbiji. A, za sledeće leto se treba spremiti, jer kvalifikacije u UEFA takmičenjima počinju već u julu. Vremena je malo, treba evropske utakmice dočekati spreman, daleko spremniji, nego za tekuću sezonu. Da se ne dese Pafos, a onda i Lil.