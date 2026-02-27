Slušaj vest

Povodom predstojećih jubileja vezanih za mandat Đanija Infantina na funkciji predsednika FIFA (10 godina – 26. februar 2026) i obeležavanja još 100 dana do početka FIFA Svetskog prvenstva 2026™ (3. mart 2026), Kurir objavljuje intervju sa legendarnim trenerom Arsenom Vengerom.

Čuveni Francuz govorio je o tome kako je razvoj omladinskog fudbala širom sveta omogućio većem broju zemalja da se kvalifikuju na FIFA Svetsko prvenstvo i kako se ovaj projekat razvijao.

O razvoju mladih u FIFA

„Odjednom sam se našao u kancelariji sa zadatkom da unapredim fudbal u svetu. Sa svojim timom – a imam izuzetno kompetentne ljude oko sebe – analizirali smo stanje igre na globalnom nivou. Shvatili smo da je najveća slabost fudbala u svetu zapravo obrazovanje.

Zato smo kreirali tri nivoa edukacije. Pre svega, onlajn trening-centar, jer sam se zapitao: kako možemo pomoći treneru koji radi sa decom u nekoj zemlji gde nema odgovarajuće edukacije? Tako je nastao onlajn trening-centar, koji je postigao ogroman uspeh i dostupan je svakom treneru na svetu – potpuno besplatno.

Drugo, želeli smo da državama pružimo priliku da dostignu svoj potencijal osnivanjem akademija širom sveta. Danas imamo oko 60 akademija u 60 različitih zemalja. Time želimo da ubedimo sve da je davanje šanse svakom detetu da igra fudbal od presudnog značaja.

Počeli smo od elitnog nivoa: ulazimo u zemlje, identifikujemo talente, treniramo ih i omogućavamo im da igraju. Organizujemo Svetsko prvenstvo (FIFA) do 17 godina svake godine, a sada imamo i svetski festival fudbala. Želimo da pokrenemo i takmičenje do 15 godina za ceo svet, bez kvalifikacija – samo da deci damo priliku da igraju na globalnom nivou, tako da svih 211 zemalja učestvuje.

S druge strane, u mnogim zemljama postoji i nedostatak trenera. Zato organizujemo trenerske licence onlajn i uživo. Napravili smo veliki pomak. Kada govorimo o efektima, pred nama je još dug put, ali svaki put počinje prvim korakom. Kada se osvrnemo, vidimo da smo prešli značajnu razdaljinu, ali želimo da nastavimo. Cilj je da svaka zemlja dostigne svoj puni potencijal, a za to je potrebno još mnogo rada na polju edukacije.“

O predsedniku FIFA Đaniju Infantinu

„Đani Infantino je neko ko želi da ide napred. Uvek je otvoren za nove ideje i zahvalan sam mu jer je snažno podržao moje predloge o edukaciji igrača u akademijama i razvoju fudbala u svim zemljama. Svestan je da svaka država zaslužuje šansu i pomogao mi je da obezbedimo finansijska sredstva, kao i da sve federacije izglasaju podršku ovom programu.

Žreb za svetsko prvenstvo Foto: Sam Corum / PA Images / Profimedia

Moram reći da je bio veliki zagovornik Programa razvoja talenata i uvek je spreman da stvari pomera napred.“

O FIFA Talent akademijama

„Naš cilj je da imamo 100 akademija u 100 različitih zemalja, što pokazuje koliki će njihov globalni uticaj biti. To će promeniti svet fudbala. Uveren sam da će i Svetska prvenstva do 15 i do 17 godina, koja će se igrati svake godine, promeniti fudbal u svetu.

Mnogo toga je urađeno u poslednjih deset godina kako bi se pomoglo zemljama koje su zaostajale za Evropom da razviju svoj potencijal. To je verovatno i najveći razlog za ponos. Ako pogledate ovaj desetogodišnji period, vidi se ogroman napredak u zemljama koje su ranije bile daleko iza – nivo se postepeno ujednačava i kvalitet fudbala raste širom sveta.“