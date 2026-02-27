Ceo fudbalski svet čeka da vidi šta će reći kuglice.
ŽREB ZA LIGU ŠAMPIONA: Sprema se totalno ludilo!
Poznati su svi učesnici osmine finala Lige šampiona. Žreb u petak od 12.00 časova biće totalno ludilo! Tako da već u osmini finala možemo da gledamo mečeve Real Madrida i Mančester sitija, odnosno PSŽ i Barselone.
Žreb za osminu finala LŠ - ko može na koga?
Atalanta ili Bajer - Arsenal ili Bajern
Real ili Bodo Glimt - Sporting ili Mančester siti
Galatasaraj ili Atletiko Madrid - Liverpul ili Totenhem
PSŽ ili Njukasl - Barselona ili Čelsi.
Bodo apsolutni hit
Svi učenici ovog dela takmičenja manje-više su očekivani, osim jedan kluba. Bodo Glimt je apsolutna senzacija ovosezonskog izdanja Lige šampiona.
