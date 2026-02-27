Svi događaji
11:57

Bodo apsolutni hit

Svi učenici ovog dela takmičenja manje-više su očekivani, osim jedan kluba. Bodo Glimt je apsolutna senzacija ovosezonskog izdanja Lige šampiona.

11:37

Šanse 50-50

Svaki tim ima po dva potencijalna protivnika, a sigurni smo da svi imaju "favorita, koga žele". Siti tako bira pre Bodo, nego Reala... Ali, kuglice imaju reč od 12 časova. Njihova je poslednja.