Predsednik Zajednice fudbalskih klubova Super lige i Prve lige Srbije, Dragoljub Zbiljić, prilikom posete Fudbalskom savezu Vojvodine, izneo je jasnu viziju razvoja domaćeg fudbala u narednom periodu.

On je naglasio da su koordinacija svih aktera, infrastrukturni razvoj i rešavanje pitanja finansiranja osnovni stubovi na kojima mora počivati budućnost najpopularnijeg sporta u našoj zemlji, prenosi sajt Zajednice Super i Prve lige Srbije.

STRATEŠKE TEME: PRIVATIZACIJA I NOVI MODELI FINANSIRANJA

U svetlu predstojećih izbora u fudbalskoj organizaciji, Zbiljić je naglasio potrebu za otvorenim dijalogom o gorućim administrativnim i zakonskim pitanjima. Prema njegovim rečima, ključni pravci razvoja su:

– Zakon o privatizaciji: Otvaranje diskusije o modelima koji bi klubovima doneli stabilnost.

– Saradnja sa FSS: Intenzivan rad sa rukovodstvom saveza, uz uvažavanje glasa regija i svih klubova.

– Finansijska održivost: Definisanje jasnih modela finansiranja koji prate moderne sportske standarde.

REORGANIZACIJA KAO PROCES PODIZANJA KVALITETA

Govoreći o nedavnim promenama u sistemu takmičenja, Zbiljić je istakao da one nisu plod slučajnosti već deo šire strategije.

„Prošle godine doneli smo odluku o reorganizaciji liga. To nije nešto što je neko nacrtao preko noći, već proces koji ima za cilj podizanje kvaliteta – i timskog i klupskog“, poručio je predsednik Zajednice.

POVRATAK FUDBALSKIH CENTARA I INFRASTRUKTURA

Zbiljić se posebno osvrnuo na značaj baze i tradicije, navodeći primer Zrenjanina kao sredine koja ponovo mora postati značajna na fudbalskoj mapi Srbije, uz pohvale za napredak u mestima poput Apatina.

„Infrastruktura mora biti temelj. Savez treba da nastavi sa ulaganjem u stručni kadar, država u infrastrukturu, a klubovi da uđu u proces privatizacije. To su tri pravca koja bi u narednih četiri do osam godina mogla da dovedu do ozbiljnog iskoraka srpskog fudbala“, zaključio je Zbiljić.