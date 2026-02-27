Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde nisu uspeli da se plasiraju u osminu finala Lige Evrope pošto su u revanšu plej-ofa posle produžetka poraženi od francuskog Lila sa 2:0.

Foto galerija sa Marakane Foto: Kurir

Imaju za čim da žale u Zvezdi, a tek će žaliti kada pogledaju kog protivnika je Lil dobio u osmini finala. Žreb za ovu fazu takmičenja održan je u Nionu, a Francuzi su dobili atraktivnog rivala - Aston Vilu. Nema dileme da bi Marakana bila puna, ali za to će morati da se čeka neka druga prilika.

Utakmice osmine finala Lige Evrope su na programu 12. i 19. marta, a evo i svih parova:

Ferencvaroš – Braga

Genk – Frajburg

Štutgart – Porto

Bolonja – Roma

Panatinaikos – Betis

Selta – Lion

Notingem Forest – Mitjilend

Lil – Aston Vila

