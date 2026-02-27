Lil je dobio rivala za osminu finala Lige Evrope.
ODRŽAN ŽREB ZA OSMINU FINALA LIGE EVROPE - ZVEZDA IMA ZA ČIM DA ŽALI: Lil izvukao atraktivnog rivala, Marakana bi sigurno bila puna da su crveno-beli prošli!
Fudbaleri Crvene zvezde nisu uspeli da se plasiraju u osminu finala Lige Evrope pošto su u revanšu plej-ofa posle produžetka poraženi od francuskog Lila sa 2:0.
Foto galerija sa Marakane Foto: Kurir
Imaju za čim da žale u Zvezdi, a tek će žaliti kada pogledaju kog protivnika je Lil dobio u osmini finala. Žreb za ovu fazu takmičenja održan je u Nionu, a Francuzi su dobili atraktivnog rivala - Aston Vilu. Nema dileme da bi Marakana bila puna, ali za to će morati da se čeka neka druga prilika.
Utakmice osmine finala Lige Evrope su na programu 12. i 19. marta, a evo i svih parova:
Ferencvaroš – Braga
Genk – Frajburg
Štutgart – Porto
Bolonja – Roma
Panatinaikos – Betis
Selta – Lion
Notingem Forest – Mitjilend
Lil – Aston Vila
