I dok su mnogi mislili da će nakon razvoda svako krenuti svojim putem bez osvrtanja, detalj sa društvenih mreža pokazuje nešto drugačiju sliku!

Naime, Bastijan i dalje prati Anu na Instagramu. To znači da ima uvid u svaki njen korak - gde putuje, s kim provodi vreme, kakve projekte pokreće i kako izgleda njen život nakon razvoda. Svaka fotografija, svaka objava, svaki “stori”, sve mu je dostupno jednim klikom.

Sa druge strane, Ana njega više ne prati.

Bastijan prati Anu
Bastijan prati Anu Foto: Printscreen/Instagram

Ova mala, ali znakovita promena izazvala je buru na mrežama. Dok jedni tvrde da je u pitanju sasvim bezazlena stvar i da je normalno da bivši supružnici ostanu u korektnim odnosima, drugi u tome vide jasan signal: da je Bastijan taj koji i dalje želi da ima uvid u njen život, dok je Ana odlučila da napravi distancu.

Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger Foto: Printscreen/Instagram, Profimedia, Tviter

Podsetimo, njihov brak godinama je delovao stabilno i skladno. Zajedno su gradili porodični život daleko od skandala, a javnost ih je često navodila kao primer sportske ljubavi koja je uspela. Upravo zato je vest o razvodu mnoge iznenadila.

Ali je sve postalo mnogo jasnije kada su se u javnosti pojavili eksplicitni snimci i fotografije Bastijana sa svojom ljubavnicom, Bugarkom Silvom koju je upoznao u sinovljevoj školi na Majorki.

Pogledajte kako izgleda Bugarka Silva:

Bastijan Švajnštajger i Silva Kapitanova na plaži u Grčkoj Foto: Greek Boys / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger uskoro se i zvanično razvode

