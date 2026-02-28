Slušaj vest

I dok su mnogi mislili da će nakon razvoda svako krenuti svojim putem bez osvrtanja, detalj sa društvenih mreža pokazuje nešto drugačiju sliku!

Naime, Bastijan i dalje prati Anu na Instagramu. To znači da ima uvid u svaki njen korak - gde putuje, s kim provodi vreme, kakve projekte pokreće i kako izgleda njen život nakon razvoda. Svaka fotografija, svaka objava, svaki “stori”, sve mu je dostupno jednim klikom.

Sa druge strane, Ana njega više ne prati.

Bastijan prati Anu Foto: Printscreen/Instagram

Ova mala, ali znakovita promena izazvala je buru na mrežama. Dok jedni tvrde da je u pitanju sasvim bezazlena stvar i da je normalno da bivši supružnici ostanu u korektnim odnosima, drugi u tome vide jasan signal: da je Bastijan taj koji i dalje želi da ima uvid u njen život, dok je Ana odlučila da napravi distancu.

Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger

Podsetimo, njihov brak godinama je delovao stabilno i skladno. Zajedno su gradili porodični život daleko od skandala, a javnost ih je često navodila kao primer sportske ljubavi koja je uspela. Upravo zato je vest o razvodu mnoge iznenadila.

Ali je sve postalo mnogo jasnije kada su se u javnosti pojavili eksplicitni snimci i fotografije Bastijana sa svojom ljubavnicom, Bugarkom Silvom koju je upoznao u sinovljevoj školi na Majorki.

Pogledajte kako izgleda Bugarka Silva:

Bastijan Švajnštajger i Silva Kapitanova na plaži u Grčkoj