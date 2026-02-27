Slušaj vest

Nove prostorije Fudbalskog saveza Vojvodine danas je obišao nekadašnji proslavljeni fudbaler i trener Radoslav Batak, a u prijateljskom razgovoru ugostio ga je generalni sekretar FSV Dragomir Tanović.

Svojevremeno su delili i isti teren – današnji gost u ulozi igrača, a domaćin kao sudija, svaki na svoj način deo iste fudbalske priče.

Tokom srdačnog susreta evocirane su brojne uspomene iz bogate igračke i trenerske karijere nekadašnjeg odbrambenog fudbalera, rođenog u Novom Sadu, koji je dubok trag ostavio kako u domaćem, tako i u inostranom fudbalu. Bataku se dopao novi ambijent Saveza, moderno uređen prostor i funkcionalnost prostorija koje predstavljaju važan korak u organizacionom jačanju FSV.

– Drago mi je što vidim da Fudbalski savez Vojvodine dobija uslove kakve i zaslužuje. Prostor je moderan, funkcionalan i ostavlja utisak ozbiljnosti i stabilnosti. Uvek je lepo vratiti se u Novi Sad i razgovarati o fudbalu, posebno kada su teme razvoj mladih igrača i unapređenje struke. Verujem da ovakvi uslovi mogu dodatno da doprinesu napretku fudbala u Vojvodini.

Poseban utisak na njega ostavili su zidovi prostorija ukrašeni fotografijama velikana vojvođanskog fudbala. Sa osmehom je prepoznavao nekadašnje saigrače, a vidnu emociju pokazao je kada je ugledao fotografije svojih nekadašnjih trenera – Aleksandra Kozline, Žarka Nikolića i Zvonka Ivezića, koji, nažalost, više nisu među nama. Ispred njihovih fotografija se i fotografisao, uz reči zahvalnosti za sve što su mu preneli tokom karijere.

Batak se prisetio i pokojnog Petra Nikezića, sa kojim je, kako je naglasio, učio izvođenje slobodnih udaraca, ističući da su upravo takvi ljudi ostavili dubok trag u njegovom fudbalskom odrastanju.

Na repertoaru je bio i niz aktuelnih fudbalskih tema – od razvoja mladih igrača i trenerske edukacije, do izazova sa kojima se susreću klubovi u regionu i značaja sistemskog rada u bazi.

Biografija

Radoslav Batak (15. avgust 1977, Novi Sad) ponikao je u Metalcu iz Futoga, a afirmaciju stekao u novosadskoj Vojvodini, za koju je u seniorskoj konkurenciji odigrao 74 utakmice i postigao dva gola. Internacionalnu karijeru gradio je u moskovskom Dinamu, turskim klubovima Ankaraspor i Antalijaspor, kao i u crnogorskom Mogrenu, sa kojim je osvojio titulu šampiona Crne Gore. Igrao je i za kazahstanski Tobol, gde je 2012. godine okončao profesionalnu karijeru.

Za reprezentaciju Crne Gore nastupao je od 2007. do 2011. godine, zabeleživši 25 nastupa i jedan postignut gol.

Po završetku igračke karijere posvetio se trenerskom pozivu. Radio je u inostranstvu, a u Srbiji je predvodio Vojvodinu (u dva navrata), Radnički iz Niša, Novi Pazar i Napredak iz Kruševca. Obavljao je i funkciju selektora reprezentacije Srbije do 17 godina. Tokom dosadašnje trenerske karijere dva puta je sa Vojvodinom izborio plasman u evropska takmičenja – UEFA Ligu Evrope.

Nosilac je UEFA Pro licence, najvišeg trenerskog zvanja u evropskom fudbalu.

Poseta Radoslava Bataka predstavlja još jednu potvrdu da nove prostorije FSV postaju mesto okupljanja istaknutih fudbalskih imena, sa zajedničkim ciljem – unapređenja i daljeg razvoja fudbala u Vojvodini.