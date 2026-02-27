Slušaj vest

Trener fudbalera Partizana Damir Čakar rekao je da mu je izuzetna čast i ponos što je dobio mesto šefa struke i dodao da to nije obična stvar.

"Očekuje nas težak protivnik, dobra ekipa, koja je sastvaljena od iskusnih igrača, faktički ima i konekciju sa Crvenom zvezdom, puno igrača iz tog tima. Neće nam biti lako. Nemamo drugu opciju, moramo da idemo na tri boda", rekao je Čakar.N

Čakar je objasnio ko će kakvu ulogu imati u novom stručnom štabu.

"Da otklonimo sve dileme, video sam ovih dana da je bilo raznih pisanja, da skratimo priču. Šef stručnog štaba sam ja, prvi pomoćnik je Đorđije Ćetković, drugi pomoćnik je Nikola Grubješić. Do kraja sezone smo tu, da li ćemo ostati, zavisi od rezultata i mnogih faktora", zaključio je Čakar.

Fenerbahče - Partizan, Evroliga Izvor: Kurir