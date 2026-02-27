MATEUS POSLAO JASNU PORUKU BOTAFOGU I NAVIJAČIMA CRVENE ZVEZDE: Evo, šta Brazilac misli o 3,5 miliona evra!
Za manje od godinu dana brazilski golman Mateus postao je miljenik navijača Crvene zvezde.
Velikim profesionalizmom, radom i mraljivošću Mateus je kupio ne samo stručni štab, već i navijače Crvene zvezde.
Botafogo odrešio kesu
Odlične partije Mateusa u dresu Crvene zvezde, posebno u Ligi Evrope nisu prošle nezapaženo. Nekoliko klubova pomno je pratilo njegove utakmice, a najkonkretniji su bili iz poznatog brazilskog kluba Botafogo.
Naime, čelnici Botafoga bili su spremni Crvenoj zvezdi da plate 3.500.000 evra za obeštećenje, a Mateusu ponude bogata primanja, samo da se vrati u rodnu zemlju i stane na gol kluba iz Rio de Žaneira. Međutim, niti je Mateus želeo da se vraća, niti su na Marakani raspoloženi da prodaju jednog od najboljih igrača.
Zvezda odbila lepu zaradu
Da, podsetimo Mateus ima ugovor sa Crvenom zvezdom do juna 2027. godine. Prošlog leta crveno-beli su ga doveli iz Brage uz obeštećenje od 1.000.000 evra. Odbili su na stadionu "Rajko Mitić" ozbiljnu zaradu, tri ipo puta veću od novca koji su uložili u iskusnog golmana.
Isto tako, nije za baciti 3,5 miliona evra za golmana od 33 pune godine. Međutim, znaju u Crvenoj zvezdi da nije lako pronaći kvalitetnog i pre svega profesionalnog čuvara mreže. Otuda je i logična, te proračunata njihova odluka.
Nastavljamo zajedno
Sam Mateus, oglasio se posle eliminacije od Lila u Ligi Evrope, i poslao jasnu poruku navijačima, vezano za svoju budućnost u Crvenoj zvezdi.
- Juče nije bilo kako smo hteli i sanjali, ali sam još ponosniji na tim koji se borio do kraja. Ponosni smo na put koji smo prošli u Evropi. Hvala navijačima koji su nas podržavali u svakom trenutku. Nastavljamo zajedno - napisao je Mateus na društvenim mrežama, uz navijačku pesmu "Zakletva".