Lionel Mesi uživa status mega zvezde, ma gde da se pojavio.

Mnogo je onih koji žele da se fotografišu sa njim, da budu u njegovoj blizini, da ga dotaknu...

Lionel Mesi na zemlji dok ga drži navijač Foto: Printskrin/X

Veliki incident desio se tokom prijateljske utakmice između Inter Majamija i Independijentea del Valje. Tada je jedan navijač utrčao na teren i oborio Lionela Mesija. Sve se to desilo posle utakmice, kada su fanovi uleteli na teren i bukvalno počeli da opsedaju Mesija.

Na kraju utakmice između Intera i Independijentea, dvojica navijača uspeli su da utrče na teren. Uspeli su da se fotografišu sa Argentincem, praveći selfije. A, onda je treći navijač sa leđa prišao Mesiju, zagrlio ga i slučajno ga oborio.

Obezbeđenje je očigledno zakazalo, ali je njihovom okasnelom reakcijom navijač zadržan do dolaska policije. Nije bilo svedjedno Lionelu Mesiju, odmah je ustao posle intervencije dvojice radnika obezbeđenja. Lagano se udaljio od mesta incidenta.

Inter Majami pobedio je Independijente del Valje rezultatom 2:1 u četvrtak uveče u Portoriku, golovima Santijaga Moralesa i Lionela Mesija, čime je završena prijateljska turneja američkog tima u predsezoni.

Prijateljska utakmica, prvobitno zakazana za 13. februar, odložena je nakon što je Mesi zadobio povredu tetive u prethodnoj predsezonskoj utakmici. Branioci titule su već započeli svoju MLS sezonu u subotu porazom od Los Anđelesa (0:3), ali su ipak ispunili obavezu da odigraju prijateljsku utakmicu u Portoriku.

Lionel Mesi ušao je u igru u drugom poluvremenu. Argentinac je postigao gol iz penala i svaki put kada bi dodirnuo loptu čuo je glasne ovacije publike.