FK Partizan prolazi kroz teške momente, a poslednji koji je platio cenu loših rezultata i poraza u 178. večitom derbiju je trener Nenad Stojaković.

Stojaković se nedavno rastao sa Partizanom, a njegov naslednik na klupi Parnog Valjka je legenda ovog kluba, Damir Čakar (52).

Damir Čakar

Čakar će svoj debi na trenerskoj klupi crno-belih imati u subotu od 18.30 protiv OFK Beograda u Humskoj, a uoči tog duela Čakar je rekao:

- Izuzetna je čast i ponos što se danas nalazim ovde. Biti trener Partizana nije obična stvar, znate i sami da sam ovde dugo vremena. Poznato mi je sve, i kao igrač, i sad kao i trener. Jako sam ponosan na ovaj dan, na svu moju porodicu, na moje roditelje, i nadam se da ćemo uspešno sarađivati.

- Ja sam naravno spreman, ne bih bio tu da nisam spreman. Znam gde sam došao. Ova klupa je jako teška i vruća. Ne bojim se, verujem u sebe, u ove momke i u ovaj tim. Nadam se da ću svojim znanjem i iskustvom to preneti na njih. Radili smo mnogo na psihologiji u ovoj nedelji i mislim da su momci jako dobro odreagovali

Čakar je tokom karijere igrao na mestu napadača i bio je poznat po snažnom udarcu i dobroj igri glavom.

Fudbalsku karijeru započeo je u rodnim Pljevljima, a najveći trag ostavio je u Partizanu, za koji je nastupao u drugoj polovini devedesetih godina. Sa Partizanom je osvojio prvenstvo države i bio jedan od važnih igrača u napadu tog tima.

Za Partizan je odigrao više od 100 utakmica u prvenstvu i postigao oko 50 golova u svim takmičenjima.

Tokom karijere igrao je i za klubove u inostranstvu, a nastupao je i za reprezentaciju tadašnje države.

Ovo su samo neki od njegovih najlepsih golova u crno-belom dresu.

