25. kolo
POSLE PORAZA NA DERBIJU! Partizan dočekuje OFK Beograd, evo gde možete gledati prenos uživo!
Fudbaleri Partizana dočekuju OFK Beograd u 25. kolu Superlige Srbije na stadionu u Humskoj od 18.30.
Biće ovo ujedno i debi Damira Čakara na klupi Partizana, koji je na tom mestu nasledio Nenada Stojakovića posle poraza u 178. večitom derbiju (3:0).
Crvena zvezda - Partizan: 178. večiti derbi Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
Utakmicu između Partizana i OFK Beograda možete gledati uživo na TV Arena sport premium 1 kanalu.
