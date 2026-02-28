Slušaj vest

Fudbaleri Partizana dočekuju OFK Beograd u 25. kolu Superlige Srbije na stadionu u Humskoj od 18.30.

Biće ovo ujedno i debi Damira Čakara na klupi Partizana, koji je na tom mestu nasledio Nenada Stojakovića posle poraza u 178. večitom derbiju (3:0).

Crvena zvezda - Partizan: 178. večiti derbi Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Utakmicu između Partizana i OFK Beograda možete gledati uživo na TV Arena sport premium 1 kanalu.

