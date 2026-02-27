Slušaj vest

Amorim je smenjen sa mesta trenera 5. januara, posle samo 14 meseci na toj funkciji, a to je usledilo ubrzo nakon što je dao provokativne komentare o svojoj poziciji u hijerarhiji Junajteda.

Kako je naveo klub u finansijskom izveštaju, 6,3 miliona funti odnosi se na angažovanje Amorima iz Sportinga u novembru 2024. godine.

Cifra od 15,9 miliona funti predstavlja potencijalni maksimalni dug Junajteda prema Amorimu i njegovom stručnom štabu. ; U podnetom dokumentu nije precizirano, ali medijski izveštaji ukazuju da konačna cifra uključuje faktore kao što su da li će i kada će Amorim naći novi posao.

Amorima je na klupi tima sa Old Traforda nasledio Majkl Kerik i Junajted je od tada napredovao na četvrto mesto na tabeli Premijer lige.

Ruben Amorim na meču Mančester junajted - Lion Foto: Andrew Yates / imago sportfotodienst / Profimedia, Martin Rickett, PA Images / Alamy / Profimedia

(Beta)

