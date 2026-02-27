Fudbaler Fulama biće van terena nekoliko nedelja zbog povrede stopala, izjavio je trener tog tima Marko Silva.
UDARAC ZA FULAM: Kevin van terena nekoliko nedelja zbog povrede
Ovaj 23-godišnji brazilski fudbaler, koji je upisao tri gola i tri asistencije u 28 nastupa ove sezone, povredio se u pobedi protiv Sanderlenda prošle nedelje u Premijer ligi.
Silva je rekao da će Kevin "verovatno biti operisan".
"To je veliki udarac za nas i za njega lično", rekao je Silva.
Fulam je prošlog leta platio 46 miliona dolara Šahtjoru iz Donjecka za Kevina. On se pridružio Šahtjoru u januaru 2024. godine iz Palmeirasa.
Ekipa Fulama, koja je trenutno deseta na tabeli Premijer lige, u nedelju će dočekati Totenhem.
(Beta)
