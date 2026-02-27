Slušaj vest

Pobedu Augsburgu doneli su Rodrigo Ribeiro u 55. i Aleksis Klod Moris u 96. minutu.

Augsburg je upisao devetu pobedu u nemačkom šampionatu i deveti je na tabeli sa 31 bodom, dok je Keln na 12. poziciji sa 24 osvojena boda.

Fudbaleri Augsburga će u narednom kolu Bundeslige gostovati Lajpcigu, dok je Keln dočekati Borusiju Dortmund.

(Beta)

Ne propustiteFudbalPROCENA BEZBEDNOSTI: Šejnbaum kaže da će tim FIFA posetiti Meksiko
shutterstock_2412046941.jpg
Fudbal"CRVENI ĐAVOLI" U PROBLEMU Smena Amorima mogla bi da košta Junajted 15,9 miliona funti
FudbalKAKAV JE TO BOMBARDER BIO! Danas je novi "spasitelj" Partizana, a o njegovim golovima se priča i 30 godina kasnije! (VIDEO)
pfc.jpg
FudbalNAVIJAČ OBORIO LIONELA MESIJA: Veliki skandal na utakmici Majamija, Argentinac srušen na terenu! (VIDEO)
Lionel Mesi

Dušan Alimpijević posle Turske o razlozima poraza Srbije Izvor: Kurir