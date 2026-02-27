Fudbaleri Augsburga pobedili su na svom terenu ekipu Kelna sa 2:0, u prvoj utakmici 24. kola nemačke Bundeslige.
AUSBURG JE NEPREMOSTIVA PREPREKA: Keln lako pao u gostima
Pobedu Augsburgu doneli su Rodrigo Ribeiro u 55. i Aleksis Klod Moris u 96. minutu.
Augsburg je upisao devetu pobedu u nemačkom šampionatu i deveti je na tabeli sa 31 bodom, dok je Keln na 12. poziciji sa 24 osvojena boda.
Fudbaleri Augsburga će u narednom kolu Bundeslige gostovati Lajpcigu, dok je Keln dočekati Borusiju Dortmund.
(Beta)
