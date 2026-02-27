Slušaj vest

Fudbaleri Parme su remizirali sa Kaljarijem 1:1 na svom terenu, u okviru 27. kola Serije A.

Kaljari je došao do vođstva u 63. minutu pogotkom Majkla Folorunša na asistenciju Sebastijana Esposita – 1:0.

Ipak, Parma je uspela da dođe do boda u 83. minutu kada se u strelce upisao Gaetano Oristanio – 1:1.

Parma se nalazi na 11. mestu sa 33 boda, dok je Kaljari 13. u Seriji A sa tri manje.

