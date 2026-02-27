Bez pobednika.
27. kolo
SERIJA A! Parma i Kaljari podeili bodove!
Fudbaleri Parme su remizirali sa Kaljarijem 1:1 na svom terenu, u okviru 27. kola Serije A.
Kaljari je došao do vođstva u 63. minutu pogotkom Majkla Folorunša na asistenciju Sebastijana Esposita – 1:0.
Detalji sa meča Bolonja - Parma Foto: Massimo Paolone / Zuma Press / Profimedia, Massimo Paolone/LaPresse / Shutterstock Editorial / Profimedia, Andrea Rosito / Zuma Press / Profimedia
Ipak, Parma je uspela da dođe do boda u 83. minutu kada se u strelce upisao Gaetano Oristanio – 1:1.
Parma se nalazi na 11. mestu sa 33 boda, dok je Kaljari 13. u Seriji A sa tri manje.
