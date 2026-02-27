Slušaj vest

Lans je propustio priliku da još jednom na tabeli preskoči PSŽ.

Sada su na gostovanju remizirali protiv ekipe Strazbura sa 1:1.

PSŽ - Monako

Gubio je Lans od 18. minuta, kada je Panićeli pogodio mrežu rivala.

Ovaj rezultat je bio na snazi sve do 62. minuta, Sangare je tada uspeo da donese poravnanje.

Do kraja duela nismo videli promenu rezultata, pa je tako Lans ostao sa bodom i utakmicom manje na drugom mestu ispod ekipe PSŽ, koja se u ovom 24. kolu sastaje sa Avrom.

Lans u narednom kolu igra sa Mecom, dok Strazbur gostuje Okseru.

