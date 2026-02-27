Vulverhempton je i dalje poslednji je na tabeli sa 13 bodova, dok je Aston Vila treći tim lige sa 51 bodom
FENJERAŠ ŠOKIRAO KANDIDATA ZA LIGU ŠAMPIONA: Vulverhempton savladao Aston Vilu
Fudbaleri Vulverhemptona pobedili su večeras na svom terenu Aston Vilu sa 2:0, u utakmici 28. kola Premijer lige.
Pobedu Vulverhemtonu, tek drugu u sezoni, doneli su Žoao Gomes u 51. i Rodrigo Gomes u osmom minutu nadoknade vremena.
Vulverhempton je i dalje poslednji je na tabeli sa 13 bodova, dok je Aston Vila treći tim lige sa 51 bodom.
Fudbaleri Vulverhemptona će u narednom kolu Premijer lige dočekati Liverpul, dok će Aston Vila ugostiti Čelsi.
