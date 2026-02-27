Slušaj vest

Fudbaleri Vulverhemptona pobedili su večeras na svom terenu Aston Vilu sa 2:0, u utakmici 28. kola Premijer lige.

Pobedu Vulverhemtonu, tek drugu u sezoni, doneli su Žoao Gomes u 51. i Rodrigo Gomes u osmom minutu nadoknade vremena.

Premijer liga 2025/26 Foto: John Walton, PA Images / Alamy / Profimedia, Peter Byrne / PA Images / Profimedia, Yoshio Tsunoda / AFLO / Profimedia

 Vulverhempton je i dalje poslednji je na tabeli sa 13 bodova, dok je Aston Vila treći tim lige sa 51 bodom.

Fudbaleri Vulverhemptona će u narednom kolu Premijer lige dočekati Liverpul, dok će Aston Vila ugostiti Čelsi.

Ne propustiteFudbalUDARAC ZA FULAM: Kevin van terena nekoliko nedelja zbog povrede
Fulam
Fudbal"CRVENI ĐAVOLI" U PROBLEMU Smena Amorima mogla bi da košta Junajted 15,9 miliona funti
FudbalOPORAVIO KLUB, PA DOBIO POVERENJE UPRAVE! Trener Brentforda produžio ugovor do 2032.
Brentford
FudbalMANČESTER JUNAJTED OBJAVIO PROFIT: Dug narastao na gotovo 1,3 milijarde funti
profimedia-0941927276.jpg

Neverovatna atmosfera navijača Liverpula: Ti nikada nećeš ostati sam... Izvor: Kurir