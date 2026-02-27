Slušaj vest

Fudbaleri Levantea pobedili su večeras na svom terenu Alaves sa 2:0, u utakmici 26. kola Primere.

Pobedu Levanteu doneo je Karlos Espi golovima u 88. minutu i sedmom minutu nadoknade vremena. 

Primera 2025-2026 Foto: ANDER GILLENEA / AFP / Profimedia, Naoki Morita / AFLO / Profimedia

Alaves je od 61. minuta imao igrača manje na terenu, pošto je Viktor Parada dobio drugi žuti karton.

Levante je upisao petu pobedu u španskom šampionatu i pretposlednji je na tabeli sa 21 bodom, dok je Alaves na 14. mestu sa 27 osvojenih bodova.

Fudbaleri Alavesa će u narednom kolu gostovati Valensiji, dok će Levante dočekati Đironu.

Ne propustiteFudbalGOLEADA U VITORIJI: Alaves i Đirona podelili bodove
Alaves, Đirona, Primera
FudbalSELTA U FINIŠU SRUŠILA MAJORKU: Tim iz Viga odbranio domaći teren i prekinuo niz loših rezultata
Hetafe, Selta, Primera
Fudbal"ŽUTA PODMORNICA" ISPLIVALA NA POVRŠINU: Viljareal posle preokreta pobedio Valensiju
Viljareal, Primera
FudbalBARSELONA ISKORISTILA KIKS REALA: Blaugrana se pobedom nad Levanteom vratila na prvo mesto Primere
Barselona, Levante, Primera

Barselona, Real, navijači, El klasiko, fudbal Izvor: Kurir