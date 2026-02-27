Slušaj vest

Fudbaleri Levantea pobedili su večeras na svom terenu Alaves sa 2:0, u utakmici 26. kola Primere.

Pobedu Levanteu doneo je Karlos Espi golovima u 88. minutu i sedmom minutu nadoknade vremena.

1/40 Vidi galeriju Primera 2025-2026 Foto: ANDER GILLENEA / AFP / Profimedia, Naoki Morita / AFLO / Profimedia

Alaves je od 61. minuta imao igrača manje na terenu, pošto je Viktor Parada dobio drugi žuti karton.

Levante je upisao petu pobedu u španskom šampionatu i pretposlednji je na tabeli sa 21 bodom, dok je Alaves na 14. mestu sa 27 osvojenih bodova.

Fudbaleri Alavesa će u narednom kolu gostovati Valensiji, dok će Levante dočekati Đironu.