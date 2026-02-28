Ekipa Parme je trenutno 11. na tabeli sa 33 boda, dok je Kaljari na 13. mestu sa tri boda manje
ORISTANIO SPASAO DOMAĆINA: Remi Parme i Kaljarija
Fudbaleri Parme i Kaljarija odigrali su večeras nerešeno 1:1, u utakmici 27. kola italijanske Serije A.
Majkl Folorušno je u 63. minutu pogodio za vođstvo Kaljariju, dok je izjednačenje i bod Parmi doneo Gaetano Oristanio u 83. minutu.
Ekipa Parme je trenutno 11. na tabeli sa 33 boda, dok je Kaljari na 13. mestu sa tri boda manje.
Parma će u narednom kolu gostovati Fjorentini, dok će Kaljari dočekati Komo.
