Fudbaleri Parme i Kaljarija odigrali su večeras nerešeno 1:1, u utakmici 27. kola italijanske Serije A.

Majkl Folorušno je u 63. minutu pogodio za vođstvo Kaljariju, dok je izjednačenje i bod Parmi doneo Gaetano Oristanio u 83. minutu.

Serija A 2025/26 Foto: Fabio Fagiolini / Zuma Press / Profimedia, LaPresse / ddp USA / Profimedia, Marco Alpozzi / Zuma Press / Profimedia

Ekipa Parme je trenutno 11. na tabeli sa 33 boda, dok je Kaljari na 13. mestu sa tri boda manje.

Parma će u narednom kolu gostovati Fjorentini, dok će Kaljari dočekati Komo.

profimedia-1072419135.jpg
Navijači Torina
profimedia-1049024552.jpg
Fjorentina, Piza, Serija A

