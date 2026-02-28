Slušaj vest

Gol sezone u Seriji A postigao je fudbaler Kaljarija Majkl Folorunš na meču protiv Parme.

Parma i Kaljari odigrali su nerešeno 1:1 na otvaranju 27. kola italijanske Serije A, a meč je obeležila majstorija fudbalera gostujućeg tima.

Dobio je loptu na desnom boku i u momentu kada su svi očekivali centaršut, usledila je bomba! Uputio je udarac iz nemoguće pozicije i zatresao mrežu.

Pogledajte ovu majstoriju:

