AUUU, LJUDI, KAKAV GOL - LUDILO! Majstorija za TV špice: Pogodak sezone viđen je sinoć u Seriji A (VIDEO)
Parma i Kaljari odigrali su nerešeno 1:1 na otvaranju 27. kola italijanske Serije A, a meč je obeležila majstorija fudbalera gostujućeg tima.
Dobio je loptu na desnom boku i u momentu kada su svi očekivali centaršut, usledila je bomba! Uputio je udarac iz nemoguće pozicije i zatresao mrežu.
Pogledajte ovu majstoriju:
