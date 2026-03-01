Barselona je rešila da otkupi Markusa Rašforda.
RAŠFORD ISPUNIO OČEKIVANJA! Barsa želi da zadrži engleskog napadača!
Došao je letos na pozajmicu iz Junajteda i ispunio očekivanja!
Barselona je rešila da zadrži engleskog reprezentativca Markusa Rašforda.
Katalonci će aktivirati otkupnu klauzulu od 30 miliona evra, koju će isplatiti Mančester Junajtedu u tri rate u narednih godinu dana, otkriva španski "Mundo Deportivo".
Rašford je ove sezone u dresu Bareslone zabeležio 10 golova i 11 asistencija.
