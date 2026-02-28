Slušaj vest

Tenzije na relaciji Izrael - Iran dostigle su vrhunac i sukob je eskalirao, a mnogi sportisti su se napli u neočekivanim problemima.

Među igračima koji se nalaze u Izraelu u ovom trenutku je i Kings Kangva, bivši as Crvene zvezde, koji trenutno nastupa za Hapoel Ber Ševu.

Prema pisanjima izraelskog portala "Sport5", Kangva je dobio kratko pitanje od jednog navijača na društvenoj mreži "X" - "da li je sve u redu?", a odgovor je bio kratak i zabrinjavajući:

- Ne! - istakao je Kangva.

1/5 Vidi galeriju Kings Kangva u dresu Crvene zvezde Foto: Dimitrije Vasiljevic/STARSPORT/STARSPORT, Srdjan Stevanovic ©/2023 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Srdjan Stevanovic ©/2022 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

U međuvremenu, Hapoel Ber Ševa pokušava da smiri situaciju i unapred je pripremio plan za strane igrače. Prema tom planu, deo ekipe bi trebalo da otputuje na jug zemlje, dok bi pojedini fudbaleri mogli da pređu u Jordan. Odatle bi ili sačekali nekoliko dana ili bi nastavili put avionom ka svojim destinacijama. Klub je strancima ponudio i opciju odlaska u Eilat, odakle bi, ukoliko se situacija ne stabilizuje, mogli da napuste zemlju letom iz tog grada.

Prema trenutnim informacijama, Kings Ngoja, Helder Lopez i Đibril Diop odmah napuštaju Izrael.

Podsetimo, Ber Ševa je u nedelju trebalo da ugosti Hapoel Petah Tikvu na stadionu „Turner“, ali je meč odložen zbog izmena smernica Komande za zaštitu civilnog stanovništva. Ber Ševa je trenutno lider Premijer lige sa četiri boda prednosti u odnosu na drugoplasirani Beitar Jerusalem.

Kangva (26) igra drugu sezonu u dresu Ber Ševe, a ove takmičarske godine postigao je osam golova uz pet asistencija. Za sada nije poznato da li će njegova objava imati konkretne posledice, ali je jasno da napeta bezbednosna situacija može ostaviti ozbiljne posledice na izraelski sport u celini.

