Ako je verovati italijanskim medijima, Inter iz Milana bi sledeće sezone mogao bez problema uz svoje ime da nosi prefiks - srpski.

Naime, čelnici tog kluba planiraju da osveže igrački kadar trojicom Srba.

Aleksandar Stanković slavi gol u dresu Briža Foto: Bruno Fahy / Zuma Press / Profimedia

Vreme je za povratak

Prvi na listi jeste Aleksandar Stanković (20), fudbaler belgijskog Briža, koji je prošao sve omladinske kategorije Intera, ali nikada nije dobio šansu na stadionu "Đuzepe Meaca". Zato je pre dve godine odlučio da ode u Švajcarsku u Lucern, a onda prošlog leta u Briž.

U Belgiji je mladi Srbin pokazao i potvrdio raskošan talenat. Formalno pravno, najmlađi sin Dejana Stankovića je igrač Briža, jer ga je Inter prodao u Belgiju, ali su "nero-azuri" zadržali pravo preče kupovine i to po ceni od 23.000.000 evra.

1/7 Vidi galeriju Aleksandar Stanković Briž Foto: OLIVIER HOSLET/EPA, Nico Vereecken / imago sportfotodienst / Profimedia, OLIVIER MATTHYS/EPA

Otkupna klauzula

Hoće li Inter aktivirati otkupnu klauzulu zavisi od mnogih faktora? Pitanje je sada, da li je to dovoljno novca za Aleksandra Stankovića, jer kako sezona ulazi u završnicu i kako Srbin igra sve bolje, njegova cena astronomski skače.

Poslednja informacija kaže da je Atletiko iz Madrida spremio čak 40.000.000 evra za njega. A, prate ga Arsenal, Čelsi i Mančester junajted... Opet, Inter je najkonkretniji, jer ga vide kao važnog igrača na sredini terena za narednu sezonu.

Vasilije Kostov na utakmici Crvene zvezde i Lila u Ligi Evrope 2026 Foto: Pedja Milosavljevic/Starsport.rs/2026 Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Zvezdin Kostov kao blago

Drugi Srbin koji bi mogao da obuče dres Intera naredne sezone jeste supertalentovani Vasilije Kostov iz Crvene zvezde. Nije tajna, to su čak i otvoreno rekli na Marakani, da cena za Kostova neće biti manja od 20.000.000 evra.

Posebno što je mladi fudbaler igrao dobro u Ligi Evrope, standardan je u crveno-belom dresu i iz meča u meč sve bolji. Inter ga ozbiljno prati, skauti tog kluba kažu da bi bio idealan u veznom redu i vide ga kao "novog Barelu".

1/12 Vidi galeriju Vasilije Kostov Foto: Nemanja Nikolic HEMAC/Nemanja Nikolic HEMAC

Svilar pod lupom

Ali, Vasilija Kostova prate Juventus i Milan, kao i drugi evropski klubovi poput Arsenala, Barselone, Bajerna, Atalante, Ajntrahta, Dortmunda, Monaka... Opet, u Interu se uzdaju u Dejana Stankovića i Marka Arnautovića, svoje bivše igrače koji su sada u Crvenoj zvezdi.

Treći srpski fudbaler koji bi mogao zaduži crno-plavu opremu narednog leta je golman Mile Svilar. Momak koji je prvo pristao da brani za Srbiju, a onda se pokajao i potražio rešenje da stane na gol rodne Belgije, što je FIFA stopirala, ima otvoren poziv iz Intera.

Vreme je za veliki klub - Mile Svilar Foto: EPA-EFE/ETTORE FERRARI

Dugoročno rešenje

Mileta Svilara sportski menadžment kluba iz Milana vidi kao dugoročno rešenje za čuvara mreže i kao čoveka koji će od sledeće sezone biti "jedinica", umesto vremešnog Švajcarca Jana Zomera.

U za slobodu Mileta Svilara u Interu su spremni da Romi iskeširaju 45.000.000 evra, koliko glasi izlazna klauzula za Srbina. Svilar je godinama unazad jedan od najboljih golmana u Seriji A, i mžda je baš na leto pravi trenutak da pređe u veliki klub.

Sveukupno gledano, Inter je spreman da plati 88 miliona evra za trojicu srpskih fudbalera.

Možda bude selidbe na stadion Đuzepe Meaca - Dušan Vlahović Foto: Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Profimedia

Vlahović velika želja

Nije tajna da Inter pomno prati i situaciju sa Dušanom Vlahovićem, koji ulazi u poslednje mesece ugovora sa Juventusom. Žele u Interu Vlahovića, a za rivale imaju Milan, Bajern i Barselonu. Srbin traži platu koju ima u Juventusu, a to je 12.000.000 evra po sezoni, plus određeni novac, jer dolazi čistih papira, bez obeštećenja.

Prema nekim informacijama Vlahović ima dogovor sa Barselonom i treba samo da ga ozvaniči.