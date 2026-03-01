Slušaj vest

Aleksandar Pavlović, nesuđeni reprezentativac Srbije, otkrio je da je od malih nogu bio zaljubljen u Bajern.

I da je kao klinac bio spreman na sve, dok je igrao fudbal na ulici. Otkrio je Aleksandar Pavlović neke novr stvari o sebi, o kojima nikad ranije nije pričao.

I tata voli Bajern

Za bavarski tim igra od malih nogu, prošao je sve kategorije, a kao dečak rođen u Minhenu oduvek je simpatisao poznati bavarski klub.



- U mojoj sobi je bilo sve u znaku Bajerna, od poda do plafona, posteljina, posteri - sve. Tata je jednako zaljubljen u fudbal kao i ja, uvek smo zajedno gledali utakmice. To su bili posebni trenuci. Naravno, bio sam tužan u godinama kada je Dortmund osvajao titule, to može da razume svaki fan. Ali od tada se mnogo toga promenilo - rekao je popularni Pavlo u intervjuu za "Absolut Bayern" i nastavio:



- Živim dečački san i volim "Der Klassiker" (utakmica Bajerna i Dortmunda op.a.) kao igrač isto koliko i kao navijač.

Fudbaler, a ne bilder

Govorio je Aleksandar Pavlović o fizičkoj pripremljenosti.

- Kondiciono sam bolji nego ikada. Sve funkcioniše, zdravlje je odlično. Radim naporno, dan za danom. Nadam se da će tako i ostati. Ali ne želim da budem bodibilder, previše mišića može da smeta. Ipak, lepo je biti tako atletski spreman.

Potom i o svojim uzorima.

- Leon Gerecka je nekada imao više mišića nego ja sada. Više sam fan Kristijana Ronalda. On je moj uzor i pravi profesionalac u svemu.

Trik sa ulice

Tvrdi da se nije promenio.

- Ličnost je ista. Nema razloga da se uzdignem samo zato što imam više utakmica iza sebe. Ali telo mi se drastično razvilo. Nekada sam bio mali i mršav, povučen. Sada se usuđujem da se šalim sa saigračima.



Na pitanje, da li i dalje igra "kao na ulici", Pavlović je dao interesantan odgovor.

- Ne. Tada sam protivnike varao kao Nejmar. Sada se fokusiram na organizaciju igre. Ali povremeno ubacim neki trik. Ulica ostaje u srcu.

Bajern uvek kuća

Reprezentativac Nemačke nema ništa protiv da ostane zauvek u Minhenu.

- Apsolutno. Ne poznajem ništa drugo. Ako sve ide kako želimo, nema razloga da idem bilo gde drugo. Dajem sve za ove boje i tako će ostati.

Sledi Svetsko prvenstvo u SAD, Meksiku i Kanadi na leto.

- Nadam se da ću biti pozvan. Propušteno Evropsko prvenstvo je bilo bolno za mene. Sad mi je san da igram na Mundijalu ovog leta - poručio je Aleksandar Pavlović.