Fudbaleri Novog Pazara pobedili su danas na svom terenu TSC 2:0, u utakmici 25. kola Super lige Srbije, i zabeležili svoj treći uzastopni trijumf u državnom prvenstvu.

Prednost Novom Pazaru doneo je Dominik Sadi golom u 13. minutu, a konačan rezultat je postavio Jovan Marinković pogotkom u 75. minutu. Upravo posle tog gola videli smo novi spektakl u režiji trenera Pazara, Nenada Lalatovića. Čekala se VAR potvrda gola, tenzija je rasla, a kada je sudija pokazao na centar - Lalatović je dočekao svojih pet minuta! Pao je na kolena i reakcijom zapalio tribine, a ovaj snimak je obišao čitavu Srbiju i jednostavno ga morate pogledati.

Novi Pazar, koji je pobedio u sve tri svoje utakmice otkako je ekipu preuzeo trener Nenad Lalatović, je četvrti na tabeli sa 42 boda, dok TSC zauzima 11. mesto sa 29 bodova.

Novi Pazar će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu u Lučanima protiv Mladosti, dok će TSC u Bačkoj Topoli dočekati Železničar iz Pančeva.

Pre meča protiv Mladosti, Novi Pazar će u četvrtfinalu Kupa Srbije, u utakmici koja je na programu u četvrtak, dočekati Crvenu zvezdu.

Kurir sport / Indeksonline.rs / Telegraf

