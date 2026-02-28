Slušaj vest

Na terenima Ade Ciganlije završen je 34. Zimski fudbalski turnir "Čukarica", jedna od najdugovečnijih sportskih manifestacija na teritoriji Beograda. Turnir je i ove godine potvrdio svoj značaj kao važna zimska priprema za klubove, ali i kao mesto okupljanja beogradske fudbalske zajednice, uz jasan organizacioni iskorak u odnosu na ranija izdanja. Prema najavama organizatora, ovogodišnji turnir startovao je 31. januara na Adi Ciganliji, uz učešće 12 muških ekipa i četiri ženska tima.

Posebna novina ovogodišnjeg izdanja bila je činjenica da je ženski fudbal, posle prošlogodišnjeg pilot-projekta, prvi put i zvanično uključen u takmičarski program. Upravo taj korak dao je turniru širi značaj, jer je tradicionalna manifestacija na Čukarici dobila i jasniju ulogu u afirmaciji i razvoju ženskog fudbala. Još u najavi turnira isticano je da su ženske ekipe važan deo ovogodišnjeg programa, kao i da su specijalni gosti otvaranja bili ŽFK „Latice“ sa Kosova i Metohije i ŽFK Crvena zvezda.

Snažnu težinu ovogodišnjem izdanju dala je i institucionalna podrška na samom otvaranju. Konferenciji za medije i početku turnira prisustvovali su predsednik Fudbalskog saveza Beograda Nikola Lazetić i potpredsednica Fudbalskog saveza Srbije Sandra Sremčević, dok su događaju prisustvovali i zamenik predsednika Skupštine grada Beograda Igor Jovanović, član Gradskog veća Nikola Dragičević, kao i generalni sekretar Fudbalskog saveza Beograda Milorad Nikolić. Takav sastav zvanica jasno je pokazao da turnir „Čukarica“ više nije samo lokalni sportski događaj, već manifestacija koju prepoznaju i gradske i fudbalske institucije.

Prema podacima organizatora, muški deo turnira završen je 22. februara, kada je ekipa Beljine osvojila Kup Čukarice. Drugo mesto pripalo je ekipi Komgrap, dok je treće mesto zauzela ekipa Borca iz Ostružnice. U muškoj konkurenciji učestvovalo je ukupno 12 ekipa.

Kada je reč o ženskom delu turnira, svečano otvaranje obeležio je duel ŽFK Crvena zvezda i ŽFK Latica sa Kosova i Metohije, što je bio jedan od simbolički najjačih momenata cele manifestacije. U zvaničnom takmičarskom delu kod dama, prvo mesto osvojile su ŽFK Prave dame, drugo mesto pripalo je ekipi ŽFK Heroj, dok je treće mesto zauzeo ŽFK Železnik.

Priznanja u muškoj konkurenciji uručili su promotorka turnira i potpredsednica FSS Sandra Sremčević, zatim Nikola Radunović i Slaviša Šotra, članovi Organizacionog odbora turnira „Čukarica“, kao i predsednik Sportskog saveza Čukarice Nebojša Tasić i Jovica Šikanić, legenda FK Čukarica. Priznanja za osvojena mesta i fer-plej u ženskoj konkurenciji uručio je član Veća GO Čukarica, resorno zadužen za sport i direktor turnira, Đorđe Bulić.

Na kraju turnira, postavljeno je i pitanje za direktora turnira i člana Veća Đorđa Bulića: „Šta za Vas predstavlja ovogodišnje izdanje turnira i kome dugujete posebnu zahvalnost?“

Bulić je tom prilikom poručio:

„U svoje ime kao direktor turnira želim da se zahvalim svima koji su učestvovali u organizaciji i realizaciji ovog turnira. Posebnu zahvalnost upućujem predsedniku Fudbalskog saveza Beograda Nikoli Lazetiću, potpredsednici Fudbalskog saveza Srbije Sandri Sremčević, kao i Igoru Jovanoviću, zameniku predsednika Skupštine grada Beograda, koji su svojim prisustvom i podrškom dali pun institucionalni značaj ovom turniru. Posebno želim da istaknem i gostovanje ŽFA „Latice“, prve i jedine ženske fudbalske akademije sa Kosova i Metohije što je za mene bila velika čast i snažna emocija.To su nasa deca i bilo ih je lepo videti na Čukarici."

