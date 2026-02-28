Bornmut je osmi na tabeli sa 39 bodova, dok Sanderlend zauzima 11. mesto sa 37 bodova.
PREMIJER LIGA
PODELA PLENA NA OTVARANJU SUBOTNJEG PROGRAMA: Remi Bornmuta i Sanderlenda u Premijer ligi
Fudbaleri Bornmuta odigrali su danas na svom terenu nerešeno protiv Sanderlenda 1:1, u utakmici 28. kola Premijer lige.
Premijer liga 2025/26 Foto: John Walton, PA Images / Alamy / Profimedia, Peter Byrne / PA Images / Profimedia, Yoshio Tsunoda / AFLO / Profimedia
Prednost Sanderlendu doneo je Elieser Majenda golom u 18. minutu, a izjednačenje Bornmutu Evanilson pogotkom u 64. minutu.
Reprezentativac Srbije Đorđe Petrović odigrao je celu utakmicu za Bornmut, dok njegov sunarodnik i klupski saigrač Veljko Milosavljević, kao i srpski vezista u ekipi Sanderlenda Milan Aleksić, nisu ulazili u igru.
Bornmut je osmi na tabeli sa 39 bodova, dok Sanderlend zauzima 11. mesto sa 37 bodova.
Bornmut će u narednom kolu dočekati Brentford, dok će Sanderlend igrati na gostujućem terenu protiv Lidsa.
