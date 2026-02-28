Fudbaleri Čukaričkog pobedili su na svom terenu u Beogradu Mladost iz Lučana 3:1, u meču 25. kola Super lige Srbije, i prekinuli niz od četiri uzastopne utakmice bez trijumfa u državnom prvenstvu.
ČUKARIČKI OKRENUO MLADOST: Brđani prekinuli crni niz
Mladost je povela golom Petra Bojića u 12. minutu, dok je Čukarički izjednačio pogotkom Uroša Miladinovića u 16. minutu.
Vođstvo Čukaričkom doneo je Lazar Mijović golom u 48. minutu, da bi isti igrač postavio konačan rezultat pogotkom u 59. minutu.
Čukarički je šesti na tabeli sa 34 boda, dok Mladost zauzima 13. mesto sa 27 bodova.
Čukarički će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu u Ivanjici protiv Javora, dok će Mladost u Lučanima dočekati Novi Pazar.
(Beta)
