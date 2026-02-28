Slušaj vest

Mladost je povela golom Petra Bojića u 12. minutu, dok je Čukarički izjednačio pogotkom Uroša Miladinovića u 16. minutu.

Vođstvo Čukaričkom doneo je Lazar Mijović golom u 48. minutu, da bi isti igrač postavio konačan rezultat pogotkom u 59. minutu.

Čukarički je šesti na tabeli sa 34 boda, dok Mladost zauzima 13. mesto sa 27 bodova.

Čukarički će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu u Ivanjici protiv Javora, dok će Mladost u Lučanima dočekati Novi Pazar.

(Beta)

