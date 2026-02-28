Atletik Bilbao produžio je niz bez poraza na devet utakmica remijem 1:1 protiv Rajo Valjekana u La Ligi. Rajo nastavlja dobru seriju kod kuće.
LA LIGA! Atletik Bilbao i Rajo Valjekano - remi!
Atletik Bilbao produžio je niz bez poraza protiv Rajo Valjekana na devet utakmica, pošto je duel na stadionu Valjekas završen rezultatom 1:1 u okviru 26. kola španske La Lige.
Rajo je tako propustio priliku da veže dve prvenstvene pobede na domaćem terenu prvi put od februara 2025. godine, ali je i dalje u dobroj seriji pred svojim navijačima – poražen je samo jednom u poslednjih 12 takmičarskih mečeva kod kuće.
Tim iz Madrida sada zauzima 14. mesto na tabeli, sa tri boda više od zone ispadanja.
Atletik je ostao na osmoj poziciji i nije uspeo da se dodatno približi ekipama koje se bore za plasman u evropska takmičenja.
