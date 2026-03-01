Crvena zvezda gostuje Radničkom 1923 (17.00).
25. kolo
BIĆE TEŠKO NAKON LILA! Evo gde možete gledati utakmicu Radničkog i Crvene zvezde u Kragujevcu!
Fudbaleri Crvene zvezde gostuju u Kragujevcu ekipi Radničkog 1923 od 17.00 u okviru 25. kola Superlige Srbije.
Posle elimininacije od Lila u Ligi Evrope, Zvezda čeka tradicionalno teško gostovanje.
Meč između Radničkog i Crvene zvezde možete gledati od 17.00 na TV Arena sport premium 1 kanalu.
