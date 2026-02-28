Slušaj vest

Komo je posle ranog šoka uspeo da preokrene i savlada Leče rezultatom 3:1 u meču 27. kola Serije A.

Ovom pobedom Komo je zadržao šanse za plasman u Ligu šampiona naredne sezone.

Ovo je tek druga pobeda Koma u poslednjih šest prvenstvenih utakmica na domaćem terenu, ali izuzetno važna u borbi za vrh tabele.

Tim je ovom pobedom preskočio Juventus i popeo se na peto mesto, sa samo dva boda zaostatka za četvrtoplasiranom Romom.

Leče je, s druge strane, propustio priliku da veže dve gostujuće pobede u elitnom rangu prvi put još od februara 2023. godine. Situacija za klub sa juga Italije postaje sve komplikovanija, jer bi nakon ovog kola mogao da se nađe tri boda ispod crte opstanka.

