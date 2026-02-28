Svi događaji
18:56

21' Vodi Partizan!

Sjajno je Demba Sek probio po desnom boku, uposlio Kostića na pet metara, a ovaj rutinski pogodio mrežu za 1:0!

18:52

16' Terenska dominacija Partizana!

Crno-beli su agresivnije ušli u ovaj u meč i konstatno prete po desnom boku preko Demba Seka.

18:41

5' Jak početak domaćina!

Velika šansa za Seka, a onda i Kostića. Ipak, bez promene rezultata - 0:0.

18:35

VAR se pokvario!

Neće ga biti ove večeri u Humskoj.

18:26

Prvo poluvreme!

Utakmica u Humskoj he počela!

17:27

Poznati i sastavi!

PARTIZAN (4-2-3-1): Milošević – Roganović, Mitrović, Simić, Petrović – Dragojević, Ugrešić – Sek, Vukotić, B.Kostić – A.Kostić.

OFK BEOGRAD: (4-3-3): Popović – Gobeljić, Vukičević, Stojanović, Despotovski – Momčilović, Šljivić, Pantović – Silue, Hord, Rodić.

17:22

Dobrodošli na ljv prenos meča Partizan - OFK Beograd!

Crno-beli nakon poraza u večitom derbiju traže trijumf u domaćem šampionatu.