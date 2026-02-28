Partizan - OFK Beograd 1:0.
PARTIZAN - OFK BEOGRAD! Gol. gol, gol! Parni Valjak vodi - Kostić pogodio!
Fudbaleri Partizana dočekuju OFK Beograd u utakmici 25. kola Superlige od 18.30 na stadionu u Humskoj.
Biće ovo i prvi meč na klupi novog trenera Partizana Damira Čakara.
18:56
21' Vodi Partizan!
Sjajno je Demba Sek probio po desnom boku, uposlio Kostića na pet metara, a ovaj rutinski pogodio mrežu za 1:0!
18:52
16' Terenska dominacija Partizana!
Crno-beli su agresivnije ušli u ovaj u meč i konstatno prete po desnom boku preko Demba Seka.
18:41
5' Jak početak domaćina!
Velika šansa za Seka, a onda i Kostića. Ipak, bez promene rezultata - 0:0.
17:27
Poznati i sastavi!
PARTIZAN (4-2-3-1): Milošević – Roganović, Mitrović, Simić, Petrović – Dragojević, Ugrešić – Sek, Vukotić, B.Kostić – A.Kostić.
OFK BEOGRAD: (4-3-3): Popović – Gobeljić, Vukičević, Stojanović, Despotovski – Momčilović, Šljivić, Pantović – Silue, Hord, Rodić.
