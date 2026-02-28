Slušaj vest

Fudbaleri Liverpula pobedili su na svom terenu Vest Hem 5:2, u utakmici 28. kola Premijer lige.

Liverpul je poveo golovima Uga Ekitikea u petom, Virdžila van Dajka u 24. i Aleksisa Makalistera u 43. minutu.

Strelac za Vest Hem bio je Tomaš Souček u 49. minutu, a tri gola prednosti domaćima vratio je Kodi Gakpo u 70. minutu.

Drugi gol za londonsku ekipu postigao je Tati Kasteljanos u 75. minutu, a konačan rezultat postavio je njegov saigrač Aksel Disasi, koji je postigao autogol u 82. minutu.

Posle treće uzastopne pobede, ukupno 14. u ligi, Liverpul je peti na tabeli sa 48 bodova, koliko ima i četvrtoplasirani Mančester junajted koji ima utakmicu manje.

Vest Hem je pretrpeo 15. poraz, nalazi se u zoni ispadanja na 18. mestu sa 25 bodova i ima dva boda manje i utakmicu više od Notingem Foresta, koji je prvi iznad crte.

Fudbaleri Evertona pobedili su na gostujućem terenu Njukasl 3:2.

Everton je poveo golom koji je Džared Brentvejt postigao u 19. minutu, a izjednačio je Džejkob Remzi u 32. Novu prednost gostujućem timu doneo je Beto u 34. minutu, a izjednačio je Džejkob Marfi u 82. minutu.

Pobedu Evertonu doneo je Tjerno Bari u 83. minutu.

Everton je prekinuo niz od dva poraza i posle 11. pobede zauzima osmo mesto na tabeli sa 40 bodova.

Njukasl je pretrpeo drugi uzastopni poraz, ukupno 12. i ima 36 bodova na 12. mestu na tabeli.

Fudbaleri Brentforda pobedili su na gostujućem terenu Barnli 4:3.

Brentford je poveo 3:0 golovima Mikela Damsgora u devetom minutu, Igora Tijaga u 25. i Kevina Šadea u 34. minutu.

Njihov saigrač Majkl Kajode postigao je autogol u trećem minutu nadoknade prvog poluvremena, a Barnli je izjednačio golovima Džejdona Entonija u 47. i Zijana Fleminga u 60. minutu.

Fleming je postigao pogodak i u 78. minutu, ali je posle upotrebe VAR tehnologije poništen zbog ofsajda.

Pobedu Brentfordu doneo je Damsgor, svojim drugim golom na utakmici u trećem minutu nadoknade.

U osmom minutu nadoknade četvrti izjednačujući gol za Barnli postigao je Ešli Barns, VAR je nekoliko minuta proveravao situaciju i poništio pogodak zbog igranja ruke.

Brentford ima 43 boda na sedmom mestu na tabeli, a Barnli je posle 17. poraza pretposlednji sa 19 bodova.

Ranije danas Bornmut je na svom terenu odigrao nerešeno 1:1 protiv Sanderlenda, a kasnije igraju Lids - Mančester siti.